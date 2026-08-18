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Režisér Jan Hřebejk začal točit nový film podle scénáře Bořka Slezáčka

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Pilný a kontroverzní režisér Jan Hřebejk na začátku srpna roztočil další celovečerní film. Uprostřed beskydských kopců blízko slovenských a polských hranic padla 11. srpna první klapka snímku Narozeniny (foto), který vzniká podle scénáře Bořka Slezáčka. Informovala o tom Jana Šafářová z distribuční společnosti Bioscop/AQS.
Režisér Jan Hřebejk začal točit nový film podle scénáře Bořka Slezáčka

Režisér Jan Hřebejk začal točit nový film podle scénáře Bořka Slezáčka

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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