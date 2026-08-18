Režisér Jan Hřebejk začal točit nový film podle scénáře Bořka SlezáčkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Režisér Jan Hřebejk začal točit nový film podle scénáře Bořka Slezáčka
Globální tržby dobrodružného sci-fi snímku Spider-Man: Zbrusu nový den (foto; Sony Pictures) překročily 2...
Televize Prima dnes v Bratislavě začala točit nový seriál, určený pro streamovací platformu Prima+. Série...
Jak jsme informovali již dříve, od 30. srpna připravuje Česká televize inovovanou Nedělní debatu, která...
Nejčtenějším deníkem v České republice zůstává Blesk (vydavatelství Czech News Center), který za poslední...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →