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Provozní firma rozvážkové foodory po letech prodělků konečně v zisku 27 milionů

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Česká dcera rozvážkové služby Delivery Hero, která v Česku provozuje mezinárodní brand foodora (ex-Dáme jídlo), se po dlouhých letech prodělků konečně dostala do plusových čísel. Provozní firma Delivery Hero Czech Republic, která rozváží jídlo z restaurací ke koncovým konzumentům, v roce 2025 skončila v čistém plusu ve výši 27 milionů. O rok dříve prodělala téměř
Provozní firma rozvážkové foodory po letech prodělků konečně v zisku 27 milionů

Provozní firma rozvážkové foodory po letech prodělků konečně v zisku 27 milionů

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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