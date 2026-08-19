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Česko vyšle do bojů o Oscara dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato

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Česká republika vybrala filmového kandidáta na cenu 99. ročníku americké Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) v kategorii mezinárodní celovečerní film. Akademici České filmové a televizní akademie (ČFTA) v hlasování vybrali do oscarového klání celovečerní dokument režisérky Pepy Lubojacki Kdyby se holubi proměnili ve zlato (foto).
Česko vyšle do bojů o Oscara dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato

Česko vyšle do bojů o Oscara dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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