Česko vyšle do bojů o Oscara dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlatoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Česko vyšle do bojů o Oscara dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato
Česká dcera rozvážkové služby Delivery Hero, která v Česku provozuje mezinárodní brand foodora (ex-Dáme...
Pilný a kontroverzní režisér Jan Hřebejk na začátku srpna roztočil další celovečerní film. Uprostřed...
Jak jsme informovali již dříve, investiční společnost Pale Fire Capital (PFC), za kterou stojí Jan Barta,...
Globální tržby dobrodružného sci-fi snímku Spider-Man: Zbrusu nový den (foto; Sony Pictures) překročily 2...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →