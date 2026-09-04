Nová robotická sekačka Roborock RockNeo Q2 LiDAR představenaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nová robotická sekačka Roborock RockNeo Q2 LiDAR představena
Na letošní ročník berlínského veletrhu IFA přichází nová bezdrátová nabíječka z dílny Motoroly, která si...
Minulý měsíc se představil nový chytrý náramek Xiaomi Smart Band 11 Active, který je již nyní dostupný i v...
Motorola svého času měla hodinky se systémem od Googlu, ale následně opustila tento segment. V poslední...
Ve zkratce: TCL představilo řadu P80, která u modelů Ultra a Pro přináší matný AMOLED displej s technologií...
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