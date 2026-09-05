Dva měsíce jsme zalévali rajčata kopřivovou vodou a dvě bez ní. Rozdíl na fotkách mluví za vše

Redaktorka německého portálu
Utopia Freya Petersen zasadila začátkem května 2026 dvě předpěstované sazenice koktejlového rajčete Philamina do téže strany skleníku, do předem dobře vyživené půdy, s provázkovými oporami i hliněnými zásobníky vody. Jediný rozdíl spočíval v tom, co teklo ke kořenům: levá rostlina dostávala zhruba každých deset dní kopřivovou jíchu zředěnou v poměru 1:10, pravá pouze čistou zálivku. Jak pokus probíhal a proč jeho nastavení zvládne každý zahrádkář
Síla tohoto experimentu tkví v jednoduchosti. Petersen zvolila jedinou odrůdu, Philaminu vyšlechtěnou pro ekologické pěstování s přirozenou tolerancí k plísni bramborové, a dvě sazenice z bio osiva. Zaznamenala výchozí výškový rozdíl kolem deseti centimetrů, aby ho mohla později odečíst. Podmínky skleníku zajistily oběma rostlinám srovnatelné světlo, teplotu i vlhkost.
Samotná jícha vznikla klasickým receptem: přibližně kilogram čerstvých kopřiv dvoudomých zalitých deseti litry vody, denní míchání, čtrnáct dní kvašení. Po odeznění pěnění stačilo přecedit a ředit. Interval aplikace, jednou za deset dní, odpovídá doporučením zahradnických příruček i odborného letáku
města Lucemburk. Žádné speciální vybavení, žádné laboratorní zázemí. Právě proto se pokus dá zopakovat na kterékoli české zahrádce. Třicet centimetrů a šest trsů navíc: co přesně kopřivová jícha dokázala
Po čtyřech týdnech byl rozdíl patrný pouhým okem: přihnojovaná Philamina přerostla kontrolní o víc než patnáct centimetrů a vykazovala hustší habitus s početnějšími postranními výhony. Petersen proto test prodloužila o další měsíc.
Začátkem července bilance vypadala takto:
Parametr Rostlina s jíchou Rostlina bez hnojení Výškový náskok +30 cm oproti kontrole – Květní trsy s nasazenými plody cca 21 cca 15 Větvení a zapojení porostu výrazně hustší řidší Zdravotní stav bez příznaků chorob bez příznaků chorob
Obě rostliny přitom stály v předem vyživené půdě; jícha tedy fungovala jako přídavné přihnojení nad už slušný základ, a přesto se její vliv propsal do každého sledovaného parametru. Chuťové srovnání sklizených plodů autorka zatím nezveřejnila; hodlá ho provést až po plné sklizni.
Kopřivová jícha versus kupovaná rajčatová hnojiva: co získáte a co obětujete
Domácí kopřivový výluh vyniká cenou blížící se nule a okamžitou dostupností; kopřiva dvoudomá roste podle databáze
Pladias prakticky po celém území Česka. Technická zpráva projektu Organic-PLUS ji řadí mezi relativně bohaté zdroje dusíku s nízkou pořizovací nákladností. Jenže má i stinné stránky. Přesnost dávkování: Komerční kapalné hnojivo, třeba COMPO BIO s deklarovaným složením 3,1+1+4, umožňuje přesně řídit poměr dusíku, fosforu a draslíku v každé fázi vegetace. U domácí jíchy se obsah živin mění šarži od šarže. Pracnost: Čtrnáct dní kvašení, denní míchání, cezení. Kupované hnojivo stačí odměřit a nalít. Zápach: Největší překážka pro balkónové pěstitele i majitele malých zahrad. Petersen vyzkoušela přidat hrst kamenné moučky; zápach se výrazně zmírnil, byť zcela nezmizel. Totéž doporučuje i zahradnický portál Mein schöner Garten.
Podle nás kopřivová jícha dává největší smysl tam, kde pěstitel hospodaří organicky, má přístup k volně rostoucím kopřivám a nevadí mu dvoutýdenní příprava. Kdo potřebuje přesné řízení poměru živin nebo pěstuje na balkóně v těsném sousedství, sáhne spíš po certifikovaném bio hnojivu.
Kdy začít s přihnojováním v české sezóně a jak často ho opakovat
Philamina patří mezi ranější koktejlová rajčata s první sklizní od července. Ve skleníku se sazenice vysazují už počátkem května, venku až po ledových mužích kolem 15. května. Prodejce bio osiva doporučuje přihnojovat organicky jednou za dva až tři týdny.
Praktický harmonogram pro kopřivovou jíchu v českých podmínkách:
Polovina dubna: Nasadit první várku jíchy, aby byla hotová k vysazení sazenic. Začátek května (skleník) / polovina května (venku): Zahájit přihnojování ředěním 1:20 u mladých rostlin. Od června: Přejít na standardní ředění 1:10, interval osm až deset dní. Červenec až srpen: Pokračovat v pravidelných dávkách, dokud rostliny plodí.
Kdo chce zápach minimalizovat, přidá do kvasící nádoby hrst kamenné moučky a umístí ji co nejdál od terasy.
Jeden detail, který může výsledek zkreslovat
Petersen sama přiznala, že obě rostliny stály ve skleníku blízko sebe. Kořenový systém dospělého rajčete sahá podle údajů Purdue University zhruba 60 až 75 centimetrů do stran a 60 až 90 centimetrů do hloubky. Existuje tedy reálná šance, že kořeny nehnojené Philaminy prorůstaly do zóny obohacené jíchou, a kontrolní rostlina tak mohla těžit z části živin určených její sousedce. Skutečný rozdíl mezi hnojenou a nehnojenou variantou mohl být ve skutečnosti ještě markantnější. Autorka dnes říká, že by příště kontrolní rostlinu izolovala důkladněji.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková