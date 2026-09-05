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Žena půjde do důchodu v roce 2027. Za stejné roky práce se jí penze započítá jinak než kolegyni, která odešla dříve

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Dvě ženy mohou mít za sebou stejně dlouhou pracovní kariéru a podobné příjmy, přesto se jejich důchod vypočítá podle jiných pravidel. Rozhodující může být i to, zda jim byla penze přiznána před rokem 2026, nebo až v roce 2027.
Žena odejde do důchodu až v roce 2027: Stejné roky práce se jí započítají jinak než kolegyni.

Žena odejde do důchodu až v roce 2027: Stejné roky práce se jí započítají jinak než kolegyni.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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