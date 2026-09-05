Žena půjde do důchodu v roce 2027. Za stejné roky práce se jí penze započítá jinak než kolegyni, která odešla dříve

Představme si dvě kolegyně, které většinu života pracovaly ve stejné profesi, měly podobnou mzdu a získaly shodný počet let důchodového pojištění. Jedna odešla do starobního důchodu před několika lety, druhá dosáhne důchodového věku až v roce 2027. Na první pohled by se mohlo zdát, že při podobném průběhu pracovního života by měly mít také podobně vypočtenou penzi. Jenže právě rok přiznání důchodu začíná hrát stále větší roli. Od roku 2026 se totiž postupně mění dva důležité parametry, které ovlivňují výši nově přiznávaných penzí.
Související článek: Ne každý splní podmínky pro starobní důchod. U vybraných žádostí přichází automatické zamítnutí
Za každý rok pojištění už se nebude počítat stejně
Jedním z nejlépe viditelných rozdílů je procento, kterým se při výpočtu oceňují získané roky důchodového pojištění. U důchodů přiznávaných před rokem 2026 připadalo na každý celý rok pojištění 1,5 procenta výpočtového základu. V roce 2026 už je sazba nižší a činí 1,495 procenta. U člověka, kterému bude starobní důchod přiznán v roce 2027, se použije 1,490 procenta.
Rozdíl několika tisícin procentního bodu může na první pohled působit zanedbatelně. Jenže sazba se násobí všemi získanými roky pojištění. Pokud například člověk získá 45 celých let pojištění, podle dřívější sazby 1,5 procenta odpovídá tato část výpočtu 67,5 procenta výpočtového základu. Při sazbě platné v roce 2027 půjde o 67,05 procenta. Rozdíl tedy vzniká i v případě, že délka pojištění zůstane úplně stejná.
Nelze z toho ale automaticky říci, že žena odcházející do důchodu v roce 2027 dostane o konkrétní částku méně než její kolegyně. Do výsledku vstupují také příjmy, jejich přepočet na současnou úroveň, parametry platné v konkrétním roce, základní výměra a u již přiznaného důchodu také následné valorizace. Samotný princip výpočtu je však u novějšího důchodu skutečně nastaven jinak.
Související článek: Jak dlouho se pobírá vdovský důchod: Kompletní průvodce podmínkami a délkou nároku v Česku
Změna se dotkne také toho, kolik z příjmů se započítá
Druhá změna je méně nápadná, ale pro výslednou částku může být stejně důležitá. Při výpočtu důchodu se totiž nevezme jednoduše průměrná mzda člověka za celý pracovní život a z ní se nevypočítá určité procento. Příjmy se nejprve přepočítávají a následně procházejí takzvanými redukčními hranicemi.
Ještě u důchodů přiznávaných v roce 2025 se část osobního vyměřovacího základu do první redukční hranice započítávala ze 100 procent. Od roku 2026 začalo postupné snižování tohoto podílu. V roce 2026 se započítává 99 procent a pro důchod přiznaný v roce 2027 už půjde o 98 procent.
Právě tady se tedy může projevit druhý rozdíl mezi ženou, která odešla do důchodu dříve, a její kolegyní, která bude pracovat až do roku 2027. Nestačí porovnat pouze počet odpracovaných let. Rozdílně se může zacházet také s příjmy, ze kterých se důchod vypočítává.
Související článek: Mezinárodní srovnání řadí Česko mezi státy s velmi kvalitním důchodem. Část seniorů to neuznává
Rozdíly se budou postupně zvětšovat až do roku 2035
Rok 2027 není konečným bodem změn. Jde pouze o jednu část postupného přechodu, který má pokračovat několik dalších let. Zápočet příjmů do první redukční hranice bude každoročně klesat o jeden procentní bod. V roce 2028 tak půjde o 97 procent, v roce 2029 o 96 procent a od roku 2035 má být cílová hodnota 90 procent.
Podobným způsobem se postupně snižuje také sazba za každý rok pojištění. Z původních 1,5 procenta se má dostat na 1,45 procenta u důchodů přiznávaných od roku 2035. Lidé se stejně dlouhou kariérou proto nebudou mít automaticky stejnou část procentní výměry jen proto, že získali stejný počet let pojištění.
To ovšem neznamená, že nominální částka nově přiznávaných důchodů musí každý rok klesat. Výpočet ovlivňuje také vývoj mezd a další každoročně stanovované parametry. Smyslem změny je především zpomalit růst nově přiznávaných penzí oproti situaci, kdyby původní pravidla zůstala zachována.
U žen vstoupí od roku 2027 do hry ještě péče o děti
Pro některé ženy může být rok 2027 zajímavý ještě z jednoho důvodu. Změní se způsob, jakým se při nově přiznávaných důchodech hodnotí péče o první dvě děti. Vedle dosavadního systému se začne používat ocenění péče prostřednictvím fiktivního vyměřovacího základu. Za dobu péče o dítě do tří let se může do výpočtu zahrnout částka odvozená od průměrné mzdy.
Současně má proběhnout srovnávací výpočet, aby změna konkrétního člověka nepoškodila. Pokud by pro něj bylo výhodnější dosavadní ocenění prostřednictvím částky odpovídající výchovnému, použije se výhodnější varianta. U třetího a každého dalšího vychovaného dítěte zůstává výchovné ve výši 500 korun.
Právě proto nemusí být srovnání dvou žen podle pouhého počtu let práce přesné. U jedné mohou výsledek ovlivňovat jiné parametry výpočtu, u druhé péče o děti, jiné celoživotní příjmy nebo například délka náhradních dob pojištění.
Související článek: Ten, kdo pobírá důchod, se musí připravit na výrazné komplikace. V dubnu se jejich výplata může zpozdit
Rok odchodu do penze bude stále důležitější
Pro člověka, který plánuje důchod v roce 2027, je proto podstatné vědět, že jeho penze už nebude vypočtena stejným způsobem jako důchod kolegy, který odešel před rokem 2026. Rozdíl vznikne jak při započítávání příjmů, tak při ocenění jednotlivých roků důchodového pojištění.
Samotný počet odpracovaných let tak už nestačí k jednoduchému srovnání. Dvě podobné pracovní kariéry mohou skončit rozdílným výpočtem jen proto, že každému vznikne nárok na důchod v jiném období. Přesnou částku přitom nelze určit pouze podle roku odchodu. Rozhodují také celoživotní příjmy, skutečný počet dnů pojištění, náhradní doby a další okolnosti konkrétního člověka.
cssz.cz, mpsv.gov.cz, e-sbirka.gov.cz