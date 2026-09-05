Sousedka nevěřila, že tuhle bramborovou babu peču bez jediného vejce. Na posvícení byla pryč první a recept jsem psala na ubrousek

Loni na posvícení jsem přinesla pekáč bramborové baby a ze stolu zmizel úplně první. Sousedka si přidávala potřetí, a když jsem jí prozradila, že v ní není ani jedno vejce, nevěřila mi. Vyptávala se tak dlouho, až jsem jí celý postup napsala na papírový ubrousek. Baba přitom voní česnekem a majoránkou, na řezu prosvítají kousky uzeného, navrchu má křupavou zlatavou kůrku a drží pohromadě sama od sebe.
Proč se baba obejde bez jediného vejce
Vejce se do bramborové baby odjakživa dávalo hlavně kvůli tomu, aby hmota držela pohromadě. Nenahraditelná surovina to ale není. Syrové strouhané brambory totiž samy obsahují dost škrobu na to, aby celý pekáč zůstal po upečení pěkně soudržný a nerozpadl se pod nožem.
Kdo peče bez vajec, spoléhá právě na tenhle přírodní tmel. V teple trouby škrob zmohutní, chytne se okolních brambor a udrží je u sebe líp než rozšlehané vajíčko. Baba navíc bývá lehčí, protože hmota není utažená a chuťově nepřipomíná omeletu.
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Poctivá baba má ještě druhého pomocníka, kroupy. Uvaří se jen dopoloměkka a zamíchají mezi strouhané brambory, kde na sebe navážou přebytečnou vlhkost a dodají hmotě tělo. Když doma kroupy nejsou, poslouží místo nich pohanka úplně stejně.
Pro jistotu se dá hmota zpevnit i kupovaným sypkým škrobem. Bohatě vystačí lžíce na kilogram směsi, brambory pak drží pohromadě a přitom nezatuhnou. O dvě tři vejce, která recepty běžně předepisují, tak vůbec nepřijdete.
Baba se ostatně v každém kraji dělá trochu po svém. Někde ji hospodyně plní kroupami, jinde je vynechávají a leckde se peče i sladká verze s nastrouhanými jablky. Základ zůstává pořád stejný, protože pojivem je vždy škrob ze samotných brambor.
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Nejčastější příčina, proč se baba rozteče po pekáči, je voda. Strouhané brambory jí pustí spoustu, a tak se vyplatí zbavit je přebytku ještě před pečením:
Vysypte hmotu na kus plátna, stáhněte ho do uzlíku a vyždímejte z brambor tolik tekutiny, kolik jen půjde. Vymačkanou tekutinu nevylévejte. Po pár minutách klidu klesne ke dnu misky mléčná usazenina, a to je čistý škrob. Kalnou vodu nad ní slijte a bílou vrstvu seškrábněte lžící zpátky k bramborám.
Záleží i na odrůdě. Sáhněte po uleželých bramborách moučnaté konzistence, které v obchodě najdete pod varným typem C. Škrobu mají ze všech nejvíc, kdežto rané a vodnaté kousky raději nechte na přílohu, protože pevnou babu z nich neupečete.
Přečtěte si také: Kolik dostane pekař na noční směně, která začíná v 11 večer? Ta částka na pásce vás naštve Vymačkané strouhané brambory z moučnaté odrůdy rozhodují o tom, jestli baba po upečení udrží tvar. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zbytek už je jednoduchý. K bramborám patří:
cibulka osmažená na sádle; prolisovaný česnek; sůl, pepř a kmín; hlavně vydatná dávka majoránky.
Uzené nakrájejte na větší špalíky a schovejte je celé dovnitř směsi, ať se při pečení obalí bramborami a zůstanou šťavnaté. Pekáč vymažte sádlem a pečte babu nejdřív při vyšší teplotě kolem 200 stupňů, potom teplotu stáhněte a nechte ji pomalu dojít, dokud navrchu nezezlátne a nezakřupe.
Poctivá pochoutka pro posvícení
Že babu vytáhnete zrovna na posvícení, není náhoda. Tenhle svátek býval na vesnicích jedním z nejmilejších v roce. Slavil se konec žní i posvěcení místního kostela a na stůl se dávalo všechno, co stavení dalo, od pečené husy po vrchovaté mísy koláčů.
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Sytá baba z brambor, cibule a kousku uzeného do takové hojnosti přesně zapadá. Vznikla z toho, co měl každý po ruce, a přitom zažene hlad celé návštěvě. Právě proto na hodovém stole nikdy dlouho nevydrží.
S čím babu naservírovat
Nejlíp chutná ještě teplá rovnou z trouby, s křupavou kůrkou a vůní majoránky. Ke krájení se hodí kyselá okurka, kysané zelí nebo lžíce zakysané smetany, které příjemně vyváží tučnější uzené.
A když něco zbude, jenom dobře. Vychladlé kousky druhý den hoďte na rozpálenou pánev a nechte je z obou stran chytit barvu, kůrka se zase probudí k životu. Kdysi ji hospodyně balily jako svačinu na pole, dnes ji stejně rádi naservírujete k obědu nebo k lehké večeři.
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Sousedka od té doby peče babu bez vajec taky. Ten zmuchlaný ubrousek prý dodneška nosí založený v kuchařce.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/bramboraky-bez-mouky-bramborovy-skrob, https://pestujme.cz/recept-na-bramboraky-bez-vajec-potesi-nejen-vegany-zustanou-stejne-krupave-a-lahodne/, https://www.pekarnomanie.cz/bramborova-baba-2/, https://www.toprecepty.cz/recept/16150-bramborova-baba/, https://www.ceskezvyky.cz/posviceni-hody-krmas-zvyky-a-tradice/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/32655-bramborova-babka