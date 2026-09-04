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Xiaomi Smart Band 11 přichází: AMOLED displej a třítýdenní výdrž

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Minulý měsíc se představil nový chytrý náramek Xiaomi Smart Band 11 Active, který je již nyní dostupný i v Česku. Mnohé ale zajímalo, kde je...
Xiaomi Smart Band 11 přichází: AMOLED displej a třítýdenní výdrž

Xiaomi Smart Band 11 přichází: AMOLED displej a třítýdenní výdrž

Zdroj: Xiaomi
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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