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Krystaly Swarovski zdobí model Razr 70 od Motoroly

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Populární kolekci Brilliant Collection zastřešenou firmou Motorola doplňuje nový telefon nesoucí název Razr 70 with Crystals by Swarovski, který v produktové nabídce nahrazuje zástupce z...
Krystaly Swarovski zdobí model Razr 70 od Motoroly

Krystaly Swarovski zdobí model Razr 70 od Motoroly

Zdroj: Motorola Razr 70 with Crystals by Swarovski | Zdroj: Tisková zpráva
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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