Tvarohový koláč s citronovým nádechem: Zachraňte víkend s tímto tvarohovým koláčem podle snadného receptu

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Tvarohový koláč s citronovým nádechem: Zachraňte víkend s tímto tvarohovým koláčem podle snadného receptuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tenhle tvarohový koláč je přesně ten typ moučníku, který vypadá pracněji, než ve skutečnosti je. Spodní vrstva se krátce předpeče, navrch přijde lehká tvarohová náplň se sněhem z bílků a celé se to přikryje zbytkem těsta. Výsledek je poctivý, vysoký koláč na plech, který se dobře krájí a nezmizí po dvou soustech.
Fotografie k tvarohovému koláči
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Tvarohový koláč není žádná tuctovka: Nadýchaná klasika, která zachrání víkendovou chuť na sladké
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