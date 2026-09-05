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Tvarohový koláč s citronovým nádechem: Zachraňte víkend s tímto tvarohovým koláčem podle snadného receptu

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Tenhle tvarohový koláč je přesně ten typ moučníku, který vypadá pracněji, než ve skutečnosti je. Spodní vrstva se krátce předpeče, navrch přijde lehká tvarohová náplň se sněhem z bílků a celé se to přikryje zbytkem těsta. Výsledek je poctivý, vysoký koláč na plech, který se dobře krájí a nezmizí po dvou soustech.
Fotografie k tvarohovému koláči

Fotografie k tvarohovému koláči

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Tvarohový koláč není žádná tuctovka: Nadýchaná klasika, která zachrání víkendovou chuť na sladké
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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