Zkušené hospodyňky lijí do žehličky minerální vodu. Prádlo je pak jemnější a žehlička vydrží roky bez jediného servisu

I když už v současné době velké množství lidí žehličku už nepoužívá, stále se najde v mnoha domácnostech. Občas se stane, že špatně nastavená teplota a použití žehličky na nevhodný textil způsobí připáleniny. Od této nečistoty a od mnoha dalších je potřeba podle webu
Philips žehličku pravidelně vyčistit, aby byla krásně čistá. Pasta na zuby je skvělým pomocníkem
Možná se vám to zdá divné, ale připáleninu na žehličce lze vyčistit pomocí zubní pasty. Lidé ji používají na čištění zubů, ale lze ji využít i na
vyleštění stříbra nebo právě připálenin na žehličce. Trochu tohoto přípravku naneste na studenou plochu žehličky a starým kartáčkem na zuby s jemnými štětinami rozetřete špínu. Nakonec vše otřete navlhčeným hadříkem. Zdroj fotografie: Piqsels Pokud máte špinavou žehličku, můžete ji vyčistit pomocí několika triků, které fungují, a přitom jsou velmi jednoduché. Odstranění usazeného vodního kamene
Není nic horšího, než když se na/ve vašem spotřebiči usadí vodní kámen, jak potvrzuje i web
ScrubHub. Ten vzniká téměř v každé domácnosti, ale ne každý člověk si ho všimne nebo ho pravidelně odstraňuje. Kvůli vodnímu kameni nefungují spotřebiče a přístroje tak, jak správně mají, a navíc se zkracuje jejich životnost.
Pokud byste chtěli odstranit vodní kámen i z vaší žehličky, můžete k tomu vyzkoušet jednoduchý trik. Smíchejte vodu s octem v poměru 1 : 1 a
vše nalijte do nádobky na vodu. Následně žehličku zapněte a pusťte páru. Nechte ji běžet přibližně 5 minut a díky této metodě odstraníte všechen vodní kámen, jenž by tento přístroj mohl zničit. Zdroj fotografie: Pixabay Do žehličky se vyplatí nalít minerální vodu, dokáže to prodloužit životnost. Jako prevence poslouží minerální voda
Pokud si chcete péči o svou žehličku co nejvíce zjednodušit, věnujte pozornost tomu, co lijete do jejích útrob. Místo klasické vody proto sáhněte po té minerální. Můžete si totiž bý
t jistí tím, že má opravdu to správné složení, které bude většině výše uvedených problémů šikovně předcházet. A to za těch pár korun, které do lahve investujete, určitě stojí. Na silně znečištěnou žehličku pak podle redaktorek magazínu Chalupáři-Zahrádkáři skvěle platí zubní pasta.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři