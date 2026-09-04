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Zkušené hospodyňky lijí do žehličky minerální vodu. Prádlo je pak jemnější a žehlička vydrží roky bez jediného servisu

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Pokud byste se rádi starali o svou žehličku a udržovali ji v naprosté čistotě, můžete si vyzkoušet několik triků. Ty fungují i na připáleniny, jež často zamezují v další práci.
Žehlení zabere mnohem méně času, stačí během něj využít obyčejný alobal

Žehlení zabere mnohem méně času, stačí během něj využít obyčejný alobal

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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