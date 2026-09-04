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Starý mlýnek, cukřenka, skleněný podnos. Sběratelé za ně dávají tisíce a lidé je vyhazují

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Pokud vám babička nechala staré kuchyňské pomůcky, můžete je dnes prodat za plno peněz. Třeba i mlýnek na kávu se dá vydražit za více než 10 000 Kč.
Starý mlýnek, cukřenka, skleněný podnos. Sběratelé za ně dávají tisíce a lidé je vyhazují

Starý mlýnek, cukřenka, skleněný podnos. Sběratelé za ně dávají tisíce a lidé je vyhazují

Zdroj: Public Domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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