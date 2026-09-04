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Víkend už v podzimních duchu, ale ještě jeden letní den nás čeká

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Zatímco páteční denní maxima šplhala až nad tropickou třicítku, víkend se po nočním přechodu studené fronty ponese ve zcela jiném stylu. Milovníci léta však dostanou ještě šanci si na chvíli užít příjemně vysokých teplot.
Víkend už v podzimních duchu, ale ještě jeden letní den nás čeká

Víkend už v podzimních duchu, ale ještě jeden letní den nás čeká

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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