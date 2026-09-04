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Kdy to dojde do ČR? Německo chce „chytré elektroměry light“, ale odborníci bijí na poplach. Zákazníci prý zaplatí dvakrát

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Německá koalice CDU/CSU a SPD chce dohnat obrovské zpoždění v digitalizaci měření elektřiny levnějším přístrojem bez řídicích funkcí. Odborné svazy varují: vznikne slepá ulička.
Elektroměr

Elektroměr

Zdroj: Hansewerk
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