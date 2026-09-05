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Děti ve věku 12 až 16 let vydělávaly na DDoS útocích proti firmám. Polská policie jim zabavila kryptopeněženku i počítače

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Sedm polských teenagerů si z prodeje nástrojů pro kybernetické útoky udělalo výdělečný byznys. Nejmladšímu bylo dvanáct.
Polská policie, zabavené počítače používané k útokům

Polská policie, zabavené počítače používané k útokům

Zdroj: Policie Polské republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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