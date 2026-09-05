Mangový cheesecake s krémovou náplní a základem z BeBe sušenek

jsem dlouho obcházela obloukem. Přiznávám. V hlavě jsem měla vždycky ten samý scénář: popraskaný povrch, uprostřed vysušená náplň, po prvním řezu Cheesecake spíš rozjetý než nakrojený. Prostě věc, na kterou je potřeba víc nervů než času. Pak ale přišlo léto, v mrazáku leželo zhruba půl kila dezert manga a už nebylo moc co vymýšlet. Zkusila jsem ho. Výsledek mě dost překvapil: jemná náplň z a mascarpone tvarohu, dole pevný sušenkový základ a nahoře hladká mangová vrstva, skoro jako z cukrárny. Nakonec mě mrzelo hlavně to, že jsem se cheesecake tak dlouho zbytečně bála.
Na tomhle receptu mám ráda i to, že počítá s mraženým
. Takže se dá vytáhnout klidně v listopadu, kdy je venku zataženo, a na talíři máte najednou něco výrazně žlutého, svěžího, mangem trochu dovolenkového. Mango tady ale není jen kvůli barvě. Healthline u něj zmiňuje vysoký obsah vitamínu C, vlákniny a antioxidantů, takže u druhého kousku se dá aspoň potichu předstírat, že člověk dělá i něco pro sebe. Aspoň trochu.
Můj tip zní: Než cheesecake vytáhnete z trouby, vezměte formu opatrně do ruky a lehce s ní pohněte. Střed se má jen chvět, asi jako hustý pudink. Nemá se přelévat jako řídký krém. Když okraje drží a prostředek se ještě jemně vlní, vypněte troubu, dvířka nechte pootevřená a dort tam nechte dalších 15 až 20 minut. Prudký teplotní šok je jedna z nejčastějších věcí, kvůli kterým povrch praskne. Recept na pečený mangový cheesecake s tvarohovo-mascarpone náplní
Celková délka přípravy: přibližně 4 hodiny, nejlepší je ale dort až druhý den Ingredience k přípravě Sušenkový základ: 220 g BeBe sušenek, případně jiných máslových sušenek 85 g másla Tvarohovo-mascarpone náplň: 500 g polotučného tvarohu 250 g mascarpone 180 g moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 3 vejce špetka citronové kůry, případně trochu citronové šťávy Mangové želé navrch: mražené mango, zhruba 300 až 400 g podle velikosti formy šťáva z půlky citronu třtinový cukr nebo med podle chuti 1 balíček plátkové želatiny trocha vody na rozmixování a nabobtnání želatiny Postup přípravy famózního cheesecake s mangovou vrstvou
1.
Připravte sušenkový základ. Sušenky rozdrťte opravdu najemno. V sekáčku je to hotové za chvíli, ale obyčejný sáček a váleček udělají stejnou službu, jen budete mít možná drobky i tam, kde je nechcete. Máslo rozpusťte a promíchejte ho se sušenkami tak, aby směs připomínala mokrý písek. Natlačte ji do dortové formy o průměru 24 cm s odnímatelným dnem. Klidně ji vytáhněte i kousek po stranách. Základ drží dobře, formu není nutné vymazávat.
2.
Předpečte základ. Troubu předehřejte na 180 stupňů. Formu se sušenkovým dnem vložte dovnitř a pečte 10 minut. Korpus se zpevní a později do sebe tolik nenatáhne náplň. Po vytažení ho nechte chvíli odpočinout na lince. Teplotu trouby snižte na 160 stupňů.
3.
Připravte náplň. Do větší mísy dejte mascarpone, tvaroh, moučkový cukr, vanilkový cukr a citronovou kůru nebo šťávu. Promíchejte do hladkého krému. Ruční šlehač beru jen na nízké otáčky, protože když se do náplně dostane moc vzduchu, při pečení si to většinou vybere daň. Povrch pak praská snáz. Vejce přidávejte postupně, vždy jedno po druhém.
4.
Nalijte náplň a pečte. Hotovou náplň vlijte na předpečený sušenkový korpus. Formu dejte do trouby vyhřáté na 160 stupňů a pečte 45 až 55 minut. Hotový cheesecake má pevné okraje a střed, který se při jemném zatřesení ještě trochu hýbe. Syrový být nemá, úplně tuhý také ne. Přepečený cheesecake bývá hutný a zbytečně suchý.
5.
Nechte dort dojít ve vypnuté troubě. Po upečení troubu vypněte, dvířka pootevřete a cheesecake nechte uvnitř ještě 15 až 20 minut. Teplota nebude padat tak rychle a dort má menší sklon popraskat. Až potom ho vyndejte ven a nechte úplně vychladnout při pokojové teplotě. Zabere to přibližně hodinu.
6.
Přesuňte do lednice. Vychladlý dort zakryjte potravinářskou fólií a dejte ho do lednice alespoň na 2 hodiny. Pokud máte čas a trochu pevné vůle, nechte ho tam přes noc. Náplň se zpevní, chuť se usadí a řez bude mnohem úhlednější.
Mangový cheesecake bez pečení: Tropický dezert s hedvábným krémem a chutí sladké dovolené Teď si připravíme mangové želé
1.
Rozmrazte a rozmixujte mango. Mražené mango nechte povolit při pokojové teplotě. Ještě pohodlnější je přesunout ho večer předem do lednice. Rozmražené kousky dejte do mixéru, přilijte trochu vody a rozmixujte na hladké pyré. Pokud chcete vrstvu úplně jemnou, bez vláken a drobných kousků, protlačte pyré přes jemné sítko.
2.
Připravte želatinu. Plátky želatiny vložte do misky se studenou vodou a nechte je nabobtnat podle návodu na obalu. Většinou stačí 5 až 10 minut. Mangové pyré mezitím přelijte do rendlíku, přidejte šťávu z půlky citronu a zahřejte téměř k varu. Nabobtnalou želatinu vyždímejte a vmíchejte do horkého pyré, dokud se nerozpustí. Pak rendlík odstavte.
3.
Ochutnejte a upravte chuť. Mangové pyré ochutnejte. Mělo by být ovocné, lehce nakyslé a sladké tak akorát. Když je mango mdlé, přidejte trochu třtinového cukru nebo medu. Pár kapek citronové či limetkové šťávy navíc mu většinou neuškodí. Směs potom nechte zchladnout na pokojovou teplotu, aby po nalití nezačala povolovat povrch dortu. Foto: Cooky.cz, Sametová chuť léta: Mangový cheesecake s krémovou náplní, který se rozplývá dřív, než stihnete říct dost
4.
Nalijte želé na dort. Vychladlé mangové pyré opatrně nalijte na dobře vychlazený cheesecake. Formou pomalu naklánějte do stran, aby se vrstva rozlila rovnoměrně. Dort vraťte do lednice nejméně na 2 hodiny, ideálně znovu přes noc. Želé musí ztuhnout tak, aby se při krájení nelepilo a netáhlo za nožem. Tipy redakce: Vodní lázeň jako pojistka: Pokud vám cheesecake praská skoro pokaždé, postavte formu do hlubšího pekáče s horkou vodou. Pára v troubě pomáhá udržet rovnoměrnou vlhkost a povrch bývá klidnější, hladší. Čerstvé mango místo mraženého: V sezoně se dají použít i čerstvá manga. Stačí 4 menší plody na bohatou náplň i želé. Čerstvé mango dá pyré sytější barvu a výraznější vůni. Skladování: Hotový cheesecake vydrží v lednici zakrytý fólií 3 až 4 dny. Mangová vrstva zůstane pevná a lesklá, pokud dort nenecháte zbytečně dlouho odkrytý. Alternativa k BeBe sušenkám: Místo BeBe sušenek můžete použít i jiné máslové sušenky. Dobře fungují i kakaové sušenky, hlavně kvůli kontrastu s oranžovou mangovou vrstvou. Jak poznat hotové želé: Kápněte trochu vychladlého pyré na studený talíř. Pokud během minuty zpevní a neroztéká se, konzistence je správná a můžete ho nalít na dort. Příliš tuhé želé při krájení praská, moc řídké se zase rozjede.
Osvěžující krémové cheesecaky do skleničky s malinovou chutí: Dezert pro horké chvíle
Nepečený kiwi cheesecake se sušenkovým základem a ovocným přelivem: Rychlý a snadný letní recept
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, částečně upraveno AI