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Enzian leží ve stínu šumavského velikána. Na jeho menšího souseda se vypravte

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V těsné blízkosti Velkého Javoru, který je nejvyšší horou Šumavy a Bavorského lesa, a hned vedle Malého Javoru leží o něco méně známá hora Enzian s výškou 1285 metrů. I když je Enzian poněkud zastíněn dvojicí věhlasných vrcholků, rozhodně jeho návštěva stojí za to. Z plochého vrcholku je totiž nádherný kruhový výhled do širokého okolí. Hora se nachází nedaleko od Železné Rudy.
Enzian leží ve stínu šumavského velikána. Na jeho menšího souseda se vypravte

Enzian leží ve stínu šumavského velikána. Na jeho menšího souseda se vypravte

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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