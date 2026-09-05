V těsné blízkosti Velkého Javoru, který je nejvyšší horou Šumavy a Bavorského lesa, a hned vedle Malého Javoru leží o něco méně známá hora Enzian s výškou 1285 metrů. I když je Enzian poněkud zastíněn dvojicí věhlasných vrcholků, rozhodně jeho návštěva stojí za to. Z plochého vrcholku je totiž nádherný kruhový výhled do širokého okolí. Hora se nachází nedaleko od Železné Rudy.
Enzian leží ve stínu šumavského velikána. Na jeho menšího souseda se vypravte
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...