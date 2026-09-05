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Thajsko otevírá provincie, kam se turisté dosud nedostali. Týden tam vyjde od 25 000 Kč včetně letenky

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Thajská vláda od roku 2023 systematicky přesměrovává turisty z přeplněných ikon do 55 méně vytížených provincií, a pro cestovatele z Česka se tím otevírá cesta k moři za zlomek resortové ceny.
Thajsko otevírá provincie, kam se turisté dosud nedostali. Týden tam vyjde od 25 000 Kč včetně letenky

Thajsko otevírá provincie, kam se turisté dosud nedostali. Týden tam vyjde od 25 000 Kč včetně letenky

Zdroj: Foto: Needpix
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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