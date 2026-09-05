Thajsko otevírá provincie, kam se turisté dosud nedostali. Týden tam vyjde od 25 000 Kč včetně letenky

Když Turistický úřad Thajska (TAT) v červnu 2024 představil vládní rámec Ignite Thailand, šlo o víc než marketingovou kampaň. Stát oficiálně pojmenoval 55 provincií druhé linie, míst, kde se turistická infrastruktura teprve buduje, kde pláže nemají vlastní hashtag a kde pokoj pro dva stojí méně než večeře v restauraci na Phuketu. Trang a Satun figurují v materiálech TAT jako přímá alternativa k přetíženému jihozápadnímu pobřeží už od roku 2019. Nan na severu a Loei v severovýchodním Isánu doplňují mozaiku jako horské a ekoturistické protipóly. Celý záměr stojí na 13. národním plánu rozvoje, jehož turistický milník zní jasně: Thajsko se má stát udržitelnou destinací zaměřenou na kvalitu, nikoliv na objem.
Čtyři provincie, o kterých jste neslyšeli, a proč právě ony
TAT dlouhodobě páruje přetížené ikony s klidnějšími satelity. Phuket má svůj protějšek v Trangu a Satunu. Trang leží hodinu a půl letu z Bangkoku, nabízí ostrovy Koh Kradan a Koh Mook bez davů a TAT ho výslovně popisuje jako provincii mimo hlavní turistický proud. Satun přidává unikátní rozměr: drží status UNESCO Global Geopark, kde se geoturismus prolíná s komunitně řízenými zážitky. Ostrovní národní parky tu ovšem každoročně zavírají od poloviny května do poloviny listopadu kvůli monzunu, a vlastní komerční letiště provincie zatím nemá, takže se sem cestovatel dostane přes Hat Yai nebo Trang a následný pozemní transfer.
Na opačném konci země stojí Nan, severní provincie se slow-life atmosférou, obnovenými lesy a lokálním řemeslem. A Loei v Isánu, kde je turismus podle oficiálního profilu TAT stále relativně nový a krajina patří spíš ekoturistům než plážovým hledačům.
Modelový rozpočet 25 000 Kč: co se vejde a co už přetéká
Spodní cenová hladina vzniká jako individuálně skládaná mozaika. Rozložme ji:
- Letenka Praha–Bangkok: Turkish Airlines aktuálně inzerují zpáteční tarif od 14 228 Kč s přestupem v Istanbulu. Přímé spojení z Prahy neexistuje.
- Vnitrostátní let z Bangkoku: AirAsia nabízí jednosměrky do Trangu od 982 THB (cca 680 Kč), do Nanu od 664 THB (cca 460 Kč), do Loei od 1 831 THB (cca 1 270 Kč).
- Ubytování (6–7 nocí): Booking zobrazuje nejlevnější pokoje pro dva od 12,90 USD v Satunu, 17,79 USD v Trangu, kolem 20–21 USD v Nanu a Loei. V Trangu se objevuje i farm stay za 300 THB (přibližně 210 Kč) za noc, extrém, který ale existuje.
- Strava: Crowdsourcovaná data Numbeo uvádějí jídlo v levné thajské restauraci v rozmezí 50–200 THB, s mediánem kolem 100 THB (70 Kč). Pouliční stánky a food courty se pohybují ještě níž.
Při úsporné variantě mimo hlavní sezonu se celkový součet skutečně vejde do 25 tisíc korun. Jakmile ale přibude odbavené zavazadlo, trajekt na ostrovy, organizovaný výlet nebo komfortnější hotel, částka rychle přeroste přes třicet tisíc.
Jak si Thajsko stojí vedle Egypta a Řecka
Srovnání s oblíbenými charterovými destinacemi odhaluje podstatný rozdíl v charakteru nabídky. Egypt na Invii startuje od 11–14 tisíc korun za týdenní all inclusive, hotový balík s transferem, stravou a animacemi. Řecko se pohybuje od 12 560 Kč se snídaní, all inclusive varianty typicky kolem 15–17 tisíc. Thajsko za 25 tisíc tedy cenově konkuruje spíš dražším řeckým pobytům, ale vyžaduje vlastní organizaci, ochotu přestupovat a střídmost v programu.
Právě v tom spočívá klíčový posun: levné Thajsko funguje pro individuálního cestovatele, který si skládá cestu sám, jí lokálně a vyměňuje resortový komfort za klid provincií s desítkami (místo tisíci) návštěvníků na pláži. Charterový bezstarostný balík to zatím nahradit nedokáže.
Udržitelnost jako strategie, regulace zátoky Maya Bay jako důkaz
TAT v roce 2026 razí heslo „value is the new volume“ a tlačí pilotní zelené destinace. Spolupráce s AirAsia MOVE cílí na distribuci poptávky do regionálních uzlů. Kampaň „Feel All the Feelings“ využívá popkulturní tváře k propagaci 55 provincií. A 13. národní plán výslovně mluví o zapojení lokálních ekonomik a malých podniků do turistického hodnotového řetězce.
Že regulace může fungovat, ukazuje zátoka Maya Bay na ostrově Phi Phi. Po znovuotevření v roce 2022 nastavilo thajské ministerstvo parků tvrdý strop: 375 lidí za hodinu, maximálně 4 125 denně, jedenáct vstupních slotů. Výsledek? Při červnovém monitoringu 2026 napočítali biologové v zátoce rekordních 102 žraloků černoploutvých během jediného sčítání. Přísná kapacitní kontrola přináší měřitelné ekologické výsledky.
Praktické překážky a co si pohlídat před odletem
Cesta do sekundárních provincií vyžaduje plánování navíc. Satun postrádá komerční letiště v běžném provozu, projekt se teprve řeší. Monzunová uzávěra ostrovních parků od května do listopadu zásadně omezuje sezonu. A online ubytovací nabídka je užší: Booking eviduje v Satunu jen 28 možností, zatímco v Nanu jich je 132 a v Trangu 75.
Před příletem do Thajska je povinné vyplnit formulář TDAC, na hranicích mohou úředníci požadovat doklad o financích. Pozor na právní specifika: e-cigarety jsou v zemi ilegální, konopný květ spadá od června 2025 mezi kontrolované látky a rekreační užití je zakázané. Celní limity povolují maximálně 200 cigaret a litr alkoholu bez cla.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: contento