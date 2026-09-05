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Řezník prosí Čechy: tohle maso nikdy nekupujte v pátek odpoledne. Vysvětlil, co se s ním děje celý týden

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Je pátek, půl páté odpoledne, a vy stojíte u chladicího pultu s masem. Do víkendu zbývá pár hodin a vy chcete něco dobrého na nedělní oběd. Právě tahle chvíle přitom...
Řezník prosí Čechy: tohle maso nikdy nekupujte v pátek odpoledne. Vysvětlil, co se s ním děje celý týden

Řezník prosí Čechy: tohle maso nikdy nekupujte v pátek odpoledne. Vysvětlil, co se s ním děje celý týden

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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