Ani lodičky, ani baleríny: stylistka řekla, jaké boty mají na podzim nosit ženy po 60, aby vypadaly o 10 let mladší

Deset let vám žádná bota neubere, tolik si řekněme rovnou. Přesto pár centimetrů podrážky a jeden barevný detail udělají s dojmem z celé postavy víc než nový kabát. A letošní podzim nabízí model, který je pohodlný a přitom vypadá uhlazeně.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Mokasíny jsou letos v botníku číslo jedna
Značky jako Bottega Veneta, Prada nebo Dior je znovu postavily do popředí a z přehlídkových mol se trend rychle přelil do ulic. Do podzimní sezony přicházejí mokasíny i v pletené kůži, tedy v provedení, které snese chladnější počasí a výraznější materiály.
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Pro ženy po šedesátce mají jednu zásadní přednost. Vklouznete do nich během vteřiny, nemusíte řešit tkaničky ani přezky, a přitom působí mnohem elegantněji než tenisky.
„Jejich síla je v tom, že nemají tendenci potlačovat outfit, ale naopak ho skvěle dotváří. Ať si oblečete cokoli, mokasíny to uzemní a dodají celkovému vzhledu lehkost,“ řekla Kondici.cz stylistka Lenka Petříková.
Foto: Freepik.com Barva rozhoduje o tom, jak dlouhá noha vypadá
Tady leží jádro celého triku. Oko vnímá nohu jako souvislou linii až do chvíle, kdy narazí na ostrý barevný předěl. Tmavá bota pod světlou nohou takový předěl vytvoří a chodidlo vizuálně ukončí.
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Řešení je přitom jednoduché. Buď zvolíte odstín blízký vlastní pleti, tedy béžovou, karamelovou nebo světle hnědou, nebo botu sladíte s barvou kalhot či punčoch. Podzimní paleta tomu letos přeje, protože v kurzu jsou právě zemité tóny.
Kotníkové boty proto fungují nejlíp tehdy, když ladí s kalhotami. Černá bota k černým kalhotám vytvoří jednu nepřerušenou vertikálu, zatímco stejná bota ke světlým džínám nohu opticky rozdělí na dva kusy.
Foto: Shutterstock.com Špička, podpatek a pásek přes kotník
Tvar přední části boty pracuje podobně jako barva. Jemně protáhlá nebo mandlová špička vede pohled dopředu a nohu zdánlivě natáhne, kdežto kulatá špička pohled zastaví.
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S podpatkem to nemusíte přehánět. Výška zhruba do pěti centimetrů, ideálně na širší základně nebo na klínku, nohu prodlouží a přitom vás udrží stabilní po celý den.
A poslední věc, na kterou se často zapomíná: pásky utažené kolem kotníku. Přetnou nohu vodorovnou čárou přesně v nejužším místě a celý efekt zmizí. Když potřebujete botu zafixovat, hledejte raději model s páskem přes nárt.
Pokud chcete jeden pár na několik sezon, sáhněte po hladké kůži v hnědé, černé nebo camel barvě. Takový model přežije proměny trendů a poslouží od září až do prvních mrazů.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší šampon z drogerie. Češky po 60 ho kupují roky a diví se, proč jim řídnou vlasy Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/moda/fashion-moda-mokasiny-boty/, https://www.elle.cz/moda/nakupy/nejvic-cool-boty-podzimu-mokasiny-dostavaji-pleteny-twist, https://www.fajnstyl.cz/clanek/trik-modelek-na-krasne-nohy-moda-krasa, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/boty-diky-kterym-budete-i-po-50-vypadat-stihla-ty-nejkrasnejsi-vcetne-telovych-lodicek, https://www.kafe.cz/celebrity/simona-krainova-padesatnice-nohy/, https://babinet.cz/magazin/clanek-31479-ktere-jarni-boty-opticky-zestihli-a-prodlouzi-nohy-tohle-jsou-3-overene-triky, https://wojas.cz/blog/jake-boty-budou-modni-v-roce-2026-nejpodstatnejsi-trendy-ktere-stoji-za-to-znat