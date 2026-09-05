Čína objevila velký zdroj čistého přírodního vodíku. Vznikl hluboko v zemské kůře

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Čína objevila velký zdroj čistého přírodního vodíku. Vznikl hluboko v zemské kůřePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vodík nemusí vždy vznikat průmyslovou výrobou z fosilních paliv nebo elektrolýzou vody. V zemské kůře se přirozeně vytváří také takzvaný…
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Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...Všechny články tohoto autora →
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