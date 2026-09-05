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Zlozvyk z 90. let, který dodnes dělá půlka Češek po 60. Podle vizážistky vám kazí celý obličej

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Hnědá tužka na rty patřila v devadesátých letech k výbavě skoro každé kabelky. Obtáhnout obrys, dovnitř nanést světlejší rtěnku nebo lesk a bylo hotovo. Přesné počty nikdo nespočítá, ale ten návyk u nás vydržel dodnes, zvlášť u žen, které si ho zafixovaly ve třiceti. Vizážistky přitom upozorňují, že právě tahle drobnost umí překreslit dojem z celé tváře.
Zlozvyk z 90. let, který dodnes dělá půlka Češek po 60. Podle vizážistky vám kazí celý obličej

Zlozvyk z 90. let, který dodnes dělá půlka Češek po 60. Podle vizážistky vám kazí celý obličej

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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