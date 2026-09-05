Zlozvyk z 90. let, který dodnes dělá půlka Češek po 60. Podle vizážistky vám kazí celý obličej

Hnědá tužka na rty patřila v devadesátých letech k výbavě skoro každé kabelky. Obtáhnout obrys, dovnitř nanést světlejší rtěnku nebo lesk a bylo hotovo. Přesné počty nikdo nespočítá, ale ten návyk u nás vydržel dodnes, zvlášť u žen, které si ho zafixovaly ve třiceti. Vizážistky přitom upozorňují, že právě tahle drobnost umí překreslit dojem z celé tváře. Kde se ta tmavá linka vzala
Estetika devadesátých let se do líčení vrací, takže hnědou konturku dnes znovu vytahují i mladé ženy. Odborníci na líčení proti té kombinaci nic nemají, záleží ale na provedení.
„Jsem pro návrat ikonického líčení z 90. let, kdy hnědá konturovací tužka v kombinaci s leskem vypadá dokonale. Ale roztírejte ji štětcem směrem dovnitř, aby vznikl jemný ombré efekt,“ uvedla pro Proženy.cz vizážistka Erika Nespěšná.
Přečtěte si také: Zvyk z 80. let s make-upem dělá dodnes půlka českých seniorek. Kosmetička varuje, že přidává 8 let
Klíčové je v té radě sloveso roztírat. Ostrá, nerozmazaná čára kolem úst je přesně to, co působí zastarale.
Foto: Freepik.com Proč obtažený obrys tváři škodí
Tmavá tužka nanesená v silné vrstvě stáhne veškerou pozornost k obrysu úst. Oči, tvářenka i účes jdou stranou a první, čeho si druhý člověk všimne, je linka kolem pusy. U plnějších rtů navíc vzniká výsledek, který působí nepřirozeně tvrdě.
Silnější čára rty opticky nezvětší. Funguje to obráceně, rty vypadají užší a celý výraz přísněji.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší podzimní boty pro seniorky. Češky 60+ je nosí celý podzim a pak se diví bolestem
K tomu se přidává praktický problém. Rtěnka se během dne setře rychleji než tužka, takže na rtech nakonec zůstane samotný tmavý kroužek. Ten přidává roky velmi spolehlivě.
Foto: Shutterstock.com Jaká tužka rtům pomůže
Rty s věkem přirozeně ztrácejí svou červeň i zřetelnou hranici, a proto působí užší než dřív. Tužka tady opravdu pomůže, jen musí mít správný odstín. Vizážista celebrit Pavel Bauer doporučuje sáhnout po barvě, která odpovídá přirozenému tónu vašich rtů.
Postup je jednoduchý. Tužkou vykreslete srdíčko na horním rtu a oblouček na spodním, potom barvu štětcem nebo prstem rozetřete směrem do středu. Vyplňte tužkou i plochu rtů, aby měla rtěnka na čem držet. Vosk v tužce zároveň brání tomu, aby se rtěnka rozpíjela do jemných vrásek kolem úst.
Přečtěte si také: Prodavačka v second handu prozradila, co Češky 60+ kupují nejčastěji: dělá je to o 10 let starší
Až budete příště kupovat novou konturku, přiložte si ji přímo ke rtu. Když je rozdíl na první pohled vidět, je moc tmavá.
Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.femina.cz/spatna-rtenka-ti-muze-pridat-i-deset-let-jake-nejcastejsi-chyby-delas-liceni-rtu/, https://www.denik.cz/pro-zeny/liceni-pravidla-vizazista-2020.html, https://zena-in.cz/clanek/7-jednoduchych-make-up-rutin-pro-zeny-nad-60-let-pro-dokonaly-vysledek-je-potreba-par-zmen, https://www.zeny.cz/krasa-a-moda/chyby-v-liceni-ktere-vas-delaji-starsi-vyhnete-se-jim-1190.html, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/jaky-odstin-rtenky-vybrat-jak-s-ni-pracovat-kdyz-vam-je-pres-50-temto-barvam-chybam-se, https://www.prozeny.cz/clanek/krasa-a-moda-krasna-tvar-nejvetsi-licici-preslapy-roku-ocima-vizazistky-tvarenka-jako-alergicka-reakce-i-spatny-tvar-oboci-101693