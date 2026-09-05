Zapomeňte na drahé filtry do digestoře. 1 věc ze spíže rozpustí mastnotu za 15 minut

Mastný povlak na mřížce nad sporákem umí pěkně potrápit. Spousta lidí ho nakonec vzdá a řeší to nákupem nových náhrad, i když to vůbec není potřeba. Ta pravá pomoc se přitom nejspíš válí ve vaší kuchyňské skříňce a stojí pár korun.
Kovovou mřížku nevyhazujte, umýt jde donekonečna
Kovová mřížka dole v odsavači nese odborný název tukový filtr. Zachytává tuk, který při smažení odletuje z pánví, a časem se na ní usadí žlutý nános, jenž jde jen těžko setřít. Řada domácností pak sáhne po nové náhradě, protože netuší, že kovový filtr je stavěný na opakované mytí a do koše rozhodně nepatří.
Vyndáte ho snadno. Většina filtrů drží na západkách, které se dají zmáčknout, nebo na malých šroubcích. Přesný postup najdete v návodu k digestoři. Když ho už doma nemáte, dohledáte typ přístroje na internetu. Pokud vaříte skoro každý den, zaslouží si mřížka vykoupání zhruba jednou za měsíc. Kdo sporák zapojí jen občas, zvládne to i párkrát do roka.
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A teď ta slíbená surovina ze spíže. Je to obyčejná jedlá soda, tedy prášek, který máte nejspíš schovaný na pečení. Rozpouští zapečený tuk, zbavuje pachů a přitom nepoškodí jemná kovová oka síta ani nečpí jako agresivní chemie.
Pár lžic jedlé sody v horké vodě rozpustí zapečený tuk z filtru zhruba za čtvrt hodiny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Postup je banální:
Do dřezu nebo velké nádoby napusťte horkou vodu, nasypte pár lžic jedlé sody a přidejte kapku prostředku na nádobí. Filtr do lázně ponořte celý a nechte ho odpočívat. Zhruba po čtvrthodině se mastnota začne sama uvolňovat a odlupovat, u pořádně zanesených kousků klidně dopřejte lázni půl hodiny. Pak už jen přejedete houbičkou nebo měkkým kartáčem, ať nepoškodíte ochrannou vrstvu, a mřížku propláchnete pod tekoucí vodou.
Britský specialista na úklid domácností Scott Kegerreis to shrnul jasně, když radil: „Nejlepším domácím prostředkem na odstranění mastnoty z filtru digestoře je jedlá soda.” Než mřížku vrátíte zpět, nechte ji pořádně uschnout. Kdyby v očkách síta zůstala vlhkost, kov by časem začal rezavět.
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Umaštěná mřížka je hlavně bezpečnostní riziko. Nalepené oleje a tuky jsou hořlavé a při vaření se mohou od plamene vznítit. Největší nebezpečí číhá u plynových sporáků, kde se vaří nad otevřeným ohněm.
Druhý důvod je provozní. Když skrz zalepené síto neprojde vzduch, digestoř nemá co odsávat a její motor se snaží ztrátu dohnat vyššími otáčkami. Provoz je pak hlučnější a spotřeba elektřiny stoupá, přestože přístroj fakticky jede naprázdno. Údržbu mřížky proto neodkládejte.
Uhlíkový filtr se místo čištění vyměňuje
Aby nedošlo k omylu, tukový kovový filtr a pachový uhlíkový filtr jsou dvě různé věci. Kovovou mřížku myjete pořád dokola, kdežto uhlíkový filtr u digestoří s recirkulací vzduchu vyčistit nejde. Ten se po čase prostě vymění za nový.
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Jak často, záleží na provozu. Kdo vaří hodně, mění ho zhruba po třech měsících, v méně vytížené kuchyni vydrží okolo půl roku. Tady se nákupu nevyhnete, u kovové mřížky ale ušetříte pokaždé, když místo peněženky sáhnete po sodě.
Rozdíl mezi oběma filtry a intervaly jejich údržby shrnuje následující tabulka:
Filtr Údržba Při častém vaření Při občasném vaření Kovový (tukový) myje se pořád dokola zhruba jednou za měsíc párkrát do roka Uhlíkový (pachový) vyměňuje se za nový zhruba tři měsíce okolo půl roku Když ani čistá mřížka netáhne Přečtěte si také: Kdo si z Jugoslávie přivezl tuhle měděnou pánev, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 3 000 Kč
Občas se stane, že je filtr jako ze škatulky a digestoř přesto nefunguje, jak má. Rychlé ověření zvládnete s listem papíru formátu A4. Přiložte ho zespodu k zapnutému odsavači: pokud papír přisaje a udrží se, tah je v pořádku. Když spadne, problém bude nejspíš jinde, třeba ve slábnoucím motoru.
Dobře udržovaná digestoř vám má posloužit deset až patnáct let. Zanesené filtry ale její život zkracují, takže pravidelná lázeň v sodě se vyplatí hned dvakrát, kuchyni i domácímu rozpočtu.
Zdroje: https://ceskykutil.cz/clanek-299269-diky-jednoduchemu-triku-vycistite-snadno-filtr-digestore, https://www.westwing.cz/inspiration/tipy-a-navody/napady-na-cisteni/jak-vycistit-digestor/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-digestor-30001127.html, https://www.nasezahrada.com/digestor-tichy-sberac-mastnoty-a-prachu-vycistite-ho-snadno-starym-babickovskym-trikem/, https://energozrouti.cz/clanek/digestor-zaneseny-tukovy-filtr-cisteni