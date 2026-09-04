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H-křídlo se chovalo skvěle: Nasadí ho na celý víkend

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McLaren během pátečního programu v Monze testoval svou verzi rotujícího zadního křídla, přičemž z prostředí týmu zaznívají slibné a nadějné hlasy ohledně chování nového komponentu.
H-křídlo se chovalo skvěle: Nasadí ho na celý víkend

H-křídlo se chovalo skvěle: Nasadí ho na celý víkend

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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