Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Vepřo knedlo zelo: Jak na tradiční český oběd s chutí domova

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Knedlo zelo vepřo je přesně ten typ jídla, u kterého se nevyplácí nic uspěchat. Není to složité, ale chce to dát masu čas a zelí dochutit tak, aby nebylo ani plané, ani přeslazené. Za mě je nejlepší na tom to, že z obyčejných surovin vznikne talíř, který vypadá skoro slavnostně, i když jste jen doma a venku je obyčejné úterý.
Fotografie ke knedlu zelu vepřu

Fotografie ke knedlu zelu vepřu

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Když se řekne knedlo zelo vepřo, není co překládat: Poctivý český oběd, který drží tradici i chuť
Reklama
Další články z Cooky.cz
Tvarohový koláč s citronovým nádechem: Zachraňte víkend s tímto tvarohovým koláčem podle snadného receptu
Tvarohový koláč s citronovým nádechem: Zachraňte víkend s tímto tvarohovým koláčem podle snadného receptu
Obrázkový kvíz o českých houbách: 10 fotografií ukáže, kdo se vyzná a kdo by se měl dovzdělat
Obrázkový kvíz o českých houbách: 10 fotografií ukáže, kdo se vyzná a kdo by se měl dovzdělat

Češi jsou národ houbařů, ale poznat houbu na první pohled není vždy tak snadné, jak se zdá. Tento obrázkový...

Mangový cheesecake s krémovou náplní a základem z BeBe sušenek
Mangový cheesecake s krémovou náplní a základem z BeBe sušenek

Přiznám se, že cheesecake jsem dlouho obcházela velkým obloukem. Bála jsem se prasklin, přepečené náplně a...

Šachovnicový strouhaný koláč s tvarohem a broskvemi: Kakaovo-vanilkový moučník na plech
Šachovnicový strouhaný koláč s tvarohem a broskvemi: Kakaovo-vanilkový moučník na plech

Upečte si vynikající dvoubarevný strouhaný koláč s tvarohem a broskvemi! Krásný šachovnicový efekt na...

ČHMÚ prozradil, kde o víkendu porostou houby: Díky této přehledné mapě odejdete s plnými košíky
ČHMÚ prozradil, kde o víkendu porostou houby: Díky této přehledné mapě odejdete s plnými košíky

Český hydrometeorologický ústav vydal mapu pravděpodobnosti růstu hub. Kde houby rostou teď a jak je...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.