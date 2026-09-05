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Obrázkový kvíz o českých houbách: 10 fotografií ukáže, kdo se vyzná a kdo by se měl dovzdělat

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Češi jsou národ houbařů, ale poznat houbu na první pohled není vždy tak snadné, jak se zdá. Tento obrázkový kvíz prověří, zda byste si domů odnesli plný košík, nebo jen problémy.
Fotografie hub v košíku

Fotografie hub v košíku

Zdroj: Foto: George Chernilevsky / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, houby v košíku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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