Obrázkový kvíz o českých houbách: 10 fotografií ukáže, kdo se vyzná a kdo by se měl dovzdělat

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Obrázkový kvíz o českých houbách: 10 fotografií ukáže, kdo se vyzná a kdo by se měl dovzdělatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Češi jsou národ houbařů, ale poznat houbu na první pohled není vždy tak snadné, jak se zdá. Tento obrázkový kvíz prověří, zda byste si domů odnesli plný košík, nebo jen problémy.
Fotografie hub v košíku
Zdroj: Foto: George Chernilevsky / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, houby v košíku
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- ČHMÚ prozradil, kde o víkendu porostou houby: Díky této přehledné mapě odejdete s plnými košíky
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