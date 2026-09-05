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Kápněte 5 kapek na hořáky u sporáku. Špína se ve vteřině úplně rozpustí a steče

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Mastnota a připálené zbytky na hořácích patří k nejodolnějším nečistotám v kuchyni. Existuje však geniální trik, který využívá chemickou sílu amoniaku a funguje bez námahy.
Kápněte 5 kapek na hořáky u sporáku. Špína se ve vteřině úplně rozpustí a steče

Kápněte 5 kapek na hořáky u sporáku. Špína se ve vteřině úplně rozpustí a steče

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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