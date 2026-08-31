Nezralá rajčata? I ta se dají v kuchyni zpracovat

Sezóna rajčat se již pomalu blíží ke svému konci a možná vám dělá starost to, že na zahrádce máte ještě plno zelených plodů, které asi již nestihnou dozrát. Nemusíte zoufat, protože i ty se dají v kuchyni zpracovat velmi chutným způsobem. Poradíme vám několik receptů, jak na to. Samozřejmě musíte počítat s tím, že mají zcela odlišnou chuť než zralá rajčata.
Nakládaná zelená rajčata
K tomuto receptu budete potřebovat:
- 1,3 kg zelených rajčat,
- 630 ml jablečného octa,
- 630 ml vody,
- 2 lžíce soli,
- 1 palice česneku,
- 2 cibule,
- 2 lžičky koření (koriandr, kmín, hořčičná semínky, černý pepř, bobkový list, nové koření, vločky sušených paprik).
Použít můžete větší rajčata, která nakrájíte na čtvrtky nebo na půl překrojená cherry rajčátka. Česnek oloupejte a cibuli nakrájejte na plátky. Poté si ze zbylých ingrediencí připravte nálev, který přivedete k varu. Asi po třech minutách do něj přidejte i česnek, cibuli a nakonec rajčata. Rajčata nechejte 5 minut povařit, a pak jimi plňte sklenice a zalejte nálevem. Utáhněte sklenice víčkem a nechte vychladnout dnem vzhůru.
Chutné zelené gaspacho
Připravte si:
- 1,5 kg nakrájených zelených rajčat,
- 1 oloupanou a nakrájenou okurku,
- ½ jalapeňo papričky,
- 2 stroužky česneku,
- 1 nakrájená šalotka,
- 1,5 lžičky soli,
- šťáva z limetky nebo citronu,
- ½ hrnku olivového oleje,
- ¼ hrnku vinného octa,
- čerstvé bylinky na ozdobu.
Do velké mísy dejte rajčata, okurku, šalotku, jalapeňo, koriandr, česnek a sůl. Promíchejte a nechte při pokojové teplotě alespoň 30 minut a maximálně 4 hodiny odstát. Do mísy přidejte olivový olej, citrusovou šťávu a ocet. Postupně přidávejte ingredience do kuchyňského robotu a mixujte, dokud nedosáhnete požadované konzistence. Podávejte vychlazené s ozdobou z bylinek.
Foto: Pixabay
Zelený džem
Zajímavou možností, co připravit ze zelených rajčat, je džem. Budete na něj potřebovat:
- 2 kg zelených rajčat,
- 1 kg cukru krupice,
- 1 vanilkový lusk,
- kousek čerstvého zázvoru a
- šťávu z 1 citronu.
Rajčata nakrájejte na malé kousky a zvažte je. Budete potřebovat polovinu tohoto množství cukru. Jemně nasekejte kousek zázvoru. Přidejte semínka z vanilkového lusku. Do hrnce dejte rajčata, cukr, zázvor, citronovou šťávu, vanilková semínka a lusk (lusk před nalitím marmelády do sklenic vyhoďte – během vaření změkne a dodá jí extra vanilkovou chuť). Přiveďte k varu, dokud se dostatečně nezredukuje a nezhoustne. Může to trvat 30–45 minut v závislosti na množství. Pokud se marmeláda nahoře zvrásní, je ztuhlá. Naplňte sterilizované sklenice, poté je uzavřete a nechejte vychladnout.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
The post Nezralá rajčata? I ta se dají v kuchyni zpracovat
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