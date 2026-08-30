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Je vosa s dlouhýma nohama nebezpečná? Nemusí být

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Dennívýzva
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Hmyz s dlouhýma nohama a úzkým tělem dokáže mnoho lidí vyděsit. Často se mu říká vosa s dlouhýma nohama, ale ve skutečnosti bývá neškodný. Podívejte se, o jaký druh se nejčastěji jedná a zda se ho musíte obávat.
Vosa

Vosa

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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