Je vosa s dlouhýma nohama nebezpečná? Nemusí být

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Je vosa s dlouhýma nohama nebezpečná? Nemusí býtPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hmyz s dlouhýma nohama a úzkým tělem dokáže mnoho lidí vyděsit. Často se mu říká vosa s dlouhýma nohama, ale ve skutečnosti bývá neškodný. Podívejte se, o jaký druh se nejčastěji jedná a zda se ho musíte obávat.
Vosa
Zdroj: Pixabay
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
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