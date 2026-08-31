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V českých šuplících leží 132 milionů baterií. Přitom z nich mohou vzniknout šperky, střechy i nové články

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Vybité baterie povalující se v ovladačích, hračkách nebo kuchyňských zásuvkách nejsou bezcenným odpadem. Z jejich kovů mohou vzniknout nové baterie, části staveb, jízdní kola, kuchyňské nádobí a třeba šperky. V českých domácnostech jich však podle údajů společnosti ECOBAT zůstává přibližně 132 milionů, což je zhruba šestkrát více, než se ročně odevzdá do sběru. Evropský týden recyklace baterií – probíhající od 7. do 13. září 2026 – připomíná, že suroviny dostanou další život, když baterie opustí šuplík.
Baterie

Baterie

Zdroj: Ecobat
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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