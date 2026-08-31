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Sítě na pozemku nejsou samozřejmost. Prověřte je dřív, než začnete stavět

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Pozemek může vypadat jako ideální místo pro stavbu domu, ale bez ověřených inženýrských sítí se snadno promění v nečekaně drahou investici. Nestačí přitom zjistit, zda v ulici vede voda, elektřina nebo kanalizace. Důležitá je také jejich skutečná dostupnost, kapacita a možnost připojení konkrétního pozemku. Kde informace ověřit a co je nutné předem zjistit?
Sítě na pozemku

Sítě na pozemku

Zdroj: Ekonomické stavby
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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