Přípravu žížalího čaje zvládnete jednoduše. Rostliny vám za něj poděkují

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Přípravu žížalího čaje zvládnete jednoduše. Rostliny vám za něj poděkujíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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O žížalím čaji jste už možná slyšeli. Vzniká při vermikompostování a jedná se o velmi účinné organické hnojivo, které vznikne ještě před samotným vyzráním kompostu. Za takový životabudič vám poděkují pokojové rostliny i zeleň na zahradě. Pokud dáváte přednost ekologickému způsobu hnojení, vermikompostér je správnou volbou a zvládne ho každý začátečník. Jeho výhodou je i to, že jej můžete mít i na malém prostoru.
Žížaly
Zdroj: Pixabay
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