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Žlutá v ložnici? Záleží na odstínu. Jeden je lepší vynechat

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Pokud se chystáte malovat ložnici, je dobré zvolit vhodnou barvu. V tomto případě je lepší se vyhnout velmi sytým a zářivým odstínům žluté. Ty mohou působit příliš energicky a narušovat pocit pohody. Mnohem vhodnější jsou jemné, tlumené tóny, které prostor opticky zjemní a vytvoří útulné prostředí.
ložnice

ložnice

Zdroj: Pixabay
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