Jezero Wolfgangsee a pátrání po pumpičce. Okouzlil nás tyrkysový ráj a městečko s kouzelnou atmosférou

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Jezero Wolfgangsee a pátrání po pumpičce. Okouzlil nás tyrkysový ráj a městečko s kouzelnou atmosférouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Z návštěvy rakouských jezer si odnášíme pouze pozitivní zážitky. Zatímco nás mírně zaskočila hloubka jezera Wolfgangsee, některá okolní městečka nás přímo okouzlila. Na radosti nám neubral ani fakt, že jsme málem neměli na čem spát.
Kouzelná lázeňská obec Sankt Gilgen má turistům skutečně co nabídnout.Zdroj: Wikimedia commons by Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, CC BY-SA 3.0 de
Doba čtení 8 min
Článek byl publikován 14.10.2026 15:05
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