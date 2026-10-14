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Jezero Wolfgangsee a pátrání po pumpičce. Okouzlil nás tyrkysový ráj a městečko s kouzelnou atmosférou

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Z návštěvy rakouských jezer si odnášíme pouze pozitivní zážitky. Zatímco nás mírně zaskočila hloubka jezera Wolfgangsee, některá okolní městečka nás přímo okouzlila. Na radosti nám neubral ani fakt, že jsme málem neměli na čem spát.
Kouzelná lázeňská obec Sankt Gilgen má turistům skutečně co nabídnout.

Kouzelná lázeňská obec Sankt Gilgen má turistům skutečně co nabídnout.

Zdroj: Wikimedia commons by Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, CC BY-SA 3.0 de
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 14.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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