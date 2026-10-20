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Upíří oliheň z pekla: Záhadný mořský tvor s ostnatými vnitřnostmi a fascinujícími triky klame vzhledem

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Vampýrovka hlubinná své pojmenování nezískala náhodou. Kvůli temnému plášti tento hlubokomořský živočich, který na Zemi žil dříve než někteří dinosauři, připomíná malého upíra. Ještě víc než jeho fascinující obranné triky je však překvapivý jeho jídelníček.
Vampýrovce hlubinné se pro její tajuplné vlastnosti někdy přezdívá také „upíří oliheň z pekla“.

Vampýrovce hlubinné se pro její tajuplné vlastnosti někdy přezdívá také „upíří oliheň z pekla“.

Zdroj: Wikimedia commons / Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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