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Uletěli z totality doma ušitým balónem: Nejistý útěk dvou rodin s dětmi odstartoval článek v časopise

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Dennívýzva
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Když po několika technických problémech 15. září roku 1979 konečně pocítili pevnou půdu pod nohama, bouchli šampaňské. Dvě rodiny s malými dětmi se z totalitního Německa dostaly vlastnoručně ušitým balónem. Inspiroval je článek o létání.
Ilustrační foto. Wetzelovi a Strelzykovi věděli, že po zemi se přes hranice se Západním Německem nedostanou. Museli to proto zkusit úplně jiným způsobem.

Ilustrační foto. Wetzelovi a Strelzykovi věděli, že po zemi se přes hranice se Západním Německem nedostanou. Museli to proto zkusit úplně jiným způsobem.

Zdroj: Magnific.com
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 29.10.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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