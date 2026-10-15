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Nahota filmové Blaženy mimo scénář: Troška s odhalením Kánské zprvu nepočítal. Provokatérka štáb zaskočila

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Veronika Kánská alias Blažena ze Slunce, seno nedávno oslavila kulaté jubileum. V mládí se za své tělo rozhodně nestyděla, což štábu ukázala, když si sama upravila scénář jedné ze slavných scén. Nyní žije stranou reflektorů, ale občas je o ní slyšet v souvislosti se známým zetěm, který ji považuje za druhou maminku.
Veronika Kánská ze Slunce, seno byla v mládí rebelkou. Nahoty před kamerou se proto ani na veřejnosti nijak nebála.

Veronika Kánská ze Slunce, seno byla v mládí rebelkou. Nahoty před kamerou se proto ani na veřejnosti nijak nebála.

Zdroj: Wikimedia commons by ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 09:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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