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Smrt, nebo život: Josef Hlavatý utíkal z ČSSR rogalem s tříletým synem. „Ozvaly se sirény a dole byl povyk“

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Když se Josef Hlavatý rozhodl utéct z totalitního Československa, jeho manželka a mladší syn už na něj čekali za hranicemi. Pro cestování s teprve 3letým synem Davidem mu nezbylo moc možností. Vyřešil to odvážným přeletem v podomácky vyrobeném stroji.
Ilustrační foto. Josef Hlavatý začal pociťovat nátlak komunistů, proto se rozhodl rychle jednat. Potají vyrobil rogalo, které je s tříletým synem dostalo za hranice.

Ilustrační foto. Josef Hlavatý začal pociťovat nátlak komunistů, proto se rozhodl rychle jednat. Potají vyrobil rogalo, které je s tříletým synem dostalo za hranice.

Zdroj: Obrázek generován prostřednictvím ChatGPT (OpenAI), 2026.
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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