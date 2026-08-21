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Pozor na úložné prostory, s vodou rychle pryč. Těchto 5 věcí v ložnici kazí lásku a klidný spánek

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Ložnice je podle tradičního čínského starověkého učení feng-šuej jednou z nejdůležitějších místností v domě. Jaké předměty do ní vzhledem k tomu rozhodně nepatří? Mohou vás brzdit v lásce i bránit v klidném spánku.
Jakékoli vodní prvky v ložnici mohou být dle feng šuej skrytým viníkem partnerských problémů.

Jakékoli vodní prvky v ložnici mohou být dle feng šuej skrytým viníkem partnerských problémů.

Zdroj: Magnific.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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