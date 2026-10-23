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Nejsou bublinky jako bublinky. Proč Hubert není šampaňské a Prosecco také ne

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Dennívýzva
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Bublinky, korek, sklenička — a člověk má chuť říct „šampaňské“. Jenže Champagne není obecné jméno pro všechno, co perlí. Je to víno s přesně chráněným původem a pravidly. Hubert může být skvělý sekt, Prosecco skvělé Prosecco, ale ani jedno se nestane Champagne jen proto, že ho otevřeš při oslavě.
Nejsou bublinky jako bublinky. Proč Hubert není šampaňské a Prosecco také ne

Nejsou bublinky jako bublinky. Proč Hubert není šampaňské a Prosecco také ne

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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