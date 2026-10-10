Pizza, za kterou by tě Italové upálili na hranici. 6 základů, které s pizzou nemají skoro nic společného – a stejně chutnají skvěle

1. Tortilla pizza: nejrychlejší gastronomický zločin
Na jednu pizzu: velká pšeničná tortilla, 2–3 lžíce passaty, 70–100 g mozzarelly, oregano a obloha podle chuti.
Troubu rozehřej na 220 °C a plech nech uvnitř nahřát. Tortillu polož na pečicí papír, potřísni jen tenkou vrstvou passaty a přidej sýr a oblohu. Nepřeháněj množství, protože tenký základ neutáhne půl lednice. Přesuň ji na horký plech a peč přibližně 6–9 minut, dokud není okraj křupavý a sýr bublá.
Výsledek je něco mezi pizzou a velmi tenkou quesadillou. Je hotový dřív, než rozvozová aplikace dokončí animaci hledání kurýra.
2. Rýžový papír: křupavá pizza, která pochází spíš z TikToku než z Neapole
Tady nepředstíráme ani vzdálené příbuzenství s tradiční pizzou. Na nepřilnavou pánev polož suchý plát rýžového papíru a zahřívej ho na mírném až středním plameni. Rozšlehej jedno malé vejce s lžičkou passaty a velmi tenkou vrstvu rozetři po papíru. Přidej trochu strouhané mozzarelly, jarní cibulku, šunku nebo pár tenkých plátků salámu.
Pánev přikryj a nech několik minut péct, dokud vejce neztuhne, sýr se nerozpustí a papír nebude na spodní straně křupavý. Příliš mnoho omáčky z něj udělá mokrou dečku. Tady platí pravidlo: méně náplně, více křupnutí.
A ano, technologicky jsme právě vzaly inspiraci z vietnamského bánh tráng nướng, přidaly italské chutě a vytvořily něco, za co by nás mohly odmítnout hned dvě země.
3. Cuketovo-bramborový základ: tentokrát zelenina opravdu drží pohromadě
Na jednu větší pizzu: 300 g cukety, 250 g brambor, 1 vejce, 50 g strouhaného parmazánu, 2 lžíce mouky, sůl a pepř.
Cuketu nastrouhej, osol a po deseti minutách opravdu důkladně vymačkej. Tohle je rozhodující krok. Brambory nastrouhej najemno a také z nich odstraň co nejvíc vody. Smíchej zeleninu s vejcem, parmazánem, moukou a pepřem. Vytvaruj na pečicím papíru tenčí placku a peč při 210 °C přibližně 20–25 minut, dokud nezačne zlátnout.
Teprve potom přidej trochu rajčatové omáčky, mozzarellu a další oblohu a vrať na 8–10 minut do trouby. Výsledek není pizza těsto. Je to křupavější bramborovo-cuketová placka se vším, co máme na pizze rády. A právě proto funguje.
4. Pita nebo naan: podvod, který chutná příliš dobře na to, aby nás mrzel
Pitu nebo naan lehce potřísni olivovým olejem a dej na dvě minuty do horké trouby. Teprve potom přidej passatu, mozzarellu a oblohu. Krátké předpečení pomůže zabránit tomu, aby prostředek po přidání omáčky změkl. Potom stačí dalších šest až osm minut při zhruba 220 °C.
Naan je měkčí, lehce žvýkavý a velmi dobře snese výraznější topping: kuře, červenou cibuli, chilli nebo feta sýr. Pita vytvoří tenčí a o něco křupavější základ. Je to líná pizza v tom nejlepším slova smyslu. Nekyne, neválí se a nezajímá ji tvoje schopnost pracovat s droždím.
5. Cottage těsto ze tří surovin
Smíchej přibližně 200 g cottage sýra, 120 g hladké mouky a půl lžičky prášku do pečiva. Pokud je cottage velmi mokrý, nejdřív ho lehce slij nebo použij o něco více mouky.
Směs krátce propracuj a mezi dvěma archy pečicího papíru vytvaruj tenčí placku. Předpeč ji při 210 °C přibližně 12–15 minut, až zpevní a lehce zezlátne. Potom přidej omáčku a oblohu a dopékej dalších osm minut.
Nečekej pružnou neapolskou strukturu s nafouklým okrajem. Dostaneš měkký, mírně vláčný základ, který se dá dobře krájet a je překvapivě sytý. A nepotřebuje kvásek, modlitbu ani 48 hodin tvého života.
6. Polentová pizza: Italové možná přece jen částečně odpustí
Tahle varianta má alespoň italský rodný list, i když žádný pizzaiolo ji pravděpodobně nepřijde slavnostně certifikovat. Uvař hustší polentu podle návodu, vmíchej trochu parmazánu a rozprostři ji na pečicí papír do vrstvy vysoké přibližně centimetr. Nech ji vychladnout a ztuhnout, potom potřísni povrch trochou oleje a peč při 220 °C asi 15–20 minut.
Jakmile jsou okraje pevnější a zlaté, přidej rajčata, mozzarellu, houby nebo třeba grilovanou zeleninu a ještě krátce zapeč. Spodek nebude křupat jako klasická pizza, ale povrch se opeče a uvnitř zůstane kukuřičná polenta měkká a krémová. Tohle už není náhrada pizzy. Je to velmi dobrá večeře, která si jen půjčila její šatník.
Co mají všechny tyhle podivnosti společného
Rajčata a mozzarella nedělají automaticky pizzu, takže se nebudeme tvářit, že jsme právě objevily šest autentických italských receptů.
Tyhle základy mají jinou výhodu. Jsou rychlé, využijí suroviny, které můžeš mít doma, a dovolí ti vytvořit teplou křupavou večeři bez kynutí a práce s klasickým těstem. A některé dny přesně tohle chceš. Ne certifikát z Neapole. Jen roztavený sýr v sobotu večer.
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Zdroje: Poudrée – další recepty a kuchyňská inspirace [1], SBS Food – Bánh tráng nướng (Vietnamese grilled rice paper) [2].