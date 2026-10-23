Aktualizace předpovědi na víkend. Někde z velké části proprší, jinde nespadne ani kapka

O víkendu se do Česka řítí dvě studené fronty a s nimi spojené srážky. Ty však díky specifickému směru větru budou velmi nerovnoměrně rozložené. Proměnlivost je očekávaná i u oblačnosti. Jak bude vypadat počasí v jednotlivých dnech čtěte dále.
Sobota
První studená fronta bude přes naše území přecházet v noci z pátka na sobotu od západu k východu. Fronta však bude relativně slabá, takže i projevy počasí neočekáváme nijak výrazné. V Čechách se bude vyskytovat zhruba okolo půlnoci, ale většina srážek vypadne na pohraničních pohořích (Šumava, Krušné hory), takže v Čechách pršet prakticky nebude.
Obr. 1: Očekávané srážky během sobotního rána (zdroj: ČHMÚ)
Srážek by následně mělo přibývat směrem k východu a na Moravě už zaznamenáme výraznější úhrny. Na většině Moravy by mohlo vypadnout až 5 mm a největší úhrny překračující 15 mm budeme moct naměřit na hřebenech Jeseníků. Většina srážek však bude vypadávat do 8. hodiny ranní a zbytek dne bude prakticky bez deště, kromě slabých srážek na hranicích s Německem.
Kvůli přísunu chladného vzduchu nastane mírný pokles teplot vůči pátku. Těsně za frontou sice bude minimum oblačnosti, ale během dne se opět zatáhne, což také přispěje k ochlazení. V nížinách se maximální denní teploty budou okolo 12 °C, na většině území ale teploty nepřesáhnou 10 °C. Vítr bude pouze mírný převážně západního směru.
Neděle
Nedělní bude bezoblačná, a teploty tak klesnou velmi nízko, lokálně dokonce pod bod mrazu. Kvůli tomu se v nížinných oblastech budou po ránu vytvářet mlhy. Ráno se na nás začne nasouvat od západu další studená fronta. Ta ale tentokrát bude výraznější než ta sobotní.
V Čechách se bude fronta nacházet během dopoledne a brzkého odpoledne. Největší úhrny lze čekat v západních a severních Čechách, kde může napadnout až 20 mm srážek. V kontrastu s tím budou jižní Čechy, které budou ležet ve srážkovém stínu Šumavy a srážkové úhrny tam budou minimální.
Obr. 2: Celkový úhrn srážek za neděli. Vysoce kontrastují západní svahy hor, kde se budou srážky koncentrovat, s východními svahy, kde naopak vznikne srážkový stín (zdroj: meteologix.com)
Na Moravu se fronta dostane během odpoledne a k večeru by měla opustit naše území. Srážkové úhrny zde budou nižší než v Čechách. Slezsko se bude nacházet ve stejné situaci jako jižní Čechy a ve srážkovém stínu Jeseníku zde téměř žádný déšť nezaznamenáme.
Obr. 3: Rozdíl teplot v Čechách za frontou, kde budou teploty dosahovat k 12°C, a na Moravě, kde pod oblačností teploty nepřesáhnou 10 °C (zdroj: meteologix.com)
Za frontou se vytvoří bezoblačná obloha a Čechy se tak budou moci během odpoledne prohřát. Teploty zde budou srovnatelné se sobotou. Na Moravě bude celý den pod mrakem a teploty zde nepřesáhnou 10 °C. Vítr bude opět mírný jižních směrů.
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