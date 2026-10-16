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Co muži považují za sexy, i když by tě to možná nikdy nenapadlo. A s krajkovým prádlem to nemá nic společného

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Když se řekne přitažlivost, snadno si představíš dokonalé šaty, účes a trochu tajemství. Jenže v mužských internetových diskusích se objevují mnohem podivuhodnější odpovědi: nadšení z kapes na šatech, soustředění při práci nebo obyčejný spontánní smích. Vybrali jsme devět drobností, které někteří muži považují za nečekaně sexy. A žádná z nich není návodem, jak se musíš chovat.
Co muži považují za sexy, i když by tě to možná nikdy nenapadlo. A s krajkovým prádlem to nemá nic společného

Co muži považují za sexy, i když by tě to možná nikdy nenapadlo. A s krajkovým prádlem to nemá nic společného

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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