Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Dolly Buster slaví 57. narozeniny. Po loňské smrti manžela se v létě ukazovala po boku bohatého prince

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rodačka ze Žižkova Dolly Buster dnes slaví 57. narozeniny. Bývalá hvězda filmů pro dospělé v současnosti vlastní restaurace a úspěšně prodává obrazy.
Dolly Buster v roce 2023

Dolly Buster v roce 2023

Zdroj: FOTO:Superbass, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:54

Reklama
Další články z ReadZone
Uplynulo třicet let od smrti Michala Hejného. Čenda Bujnoch z Dívky na koštěti podlehl v USA nevyléčitelné nemoci
Uplynulo třicet let od smrti Michala Hejného. Čenda Bujnoch z Dívky na koštěti podlehl v USA nevyléčitelné nemoci
Miroslav Sládek slaví 76 let a na konci měsíce nastoupí do klece proti Ovčáčkovi. Do přípravy zapojil cigarety i pivo
Miroslav Sládek slaví 76 let a na konci měsíce nastoupí do klece proti Ovčáčkovi. Do přípravy zapojil cigarety i pivo

Bývalý předseda republikánů Miroslav Sládek slaví 76 let a na konci října ho čeká zápas v kleci proti...

Jiří Mádl ze Snowboarďáků slaví 40 let. S ministrem Vojtěchem chodil do školy, o politice spolu raději nemluví
Jiří Mádl ze Snowboarďáků slaví 40 let. S ministrem Vojtěchem chodil do školy, o politice spolu raději nemluví

Herec a režisér Jiří Mádl slaví čtyřicáté narozeniny. Někdejší hvězda Snowboarďáků mluví o trémě z...

Deset let od smrti Tomáše Valíka. Pekař Zajíček ze seriálu Ulice se bál lékařů a svůj zhoršující se stav tajil
Deset let od smrti Tomáše Valíka. Pekař Zajíček ze seriálu Ulice se bál lékařů a svůj zhoršující se stav tajil

Právě uplynulo deset let od předčasného úmrtí Tomáše Valíka ze seriálu Ulice. Jednapadesátiletý herec své...

Václav Neckář slaví 83 let. Po ztrátě jediného syna se chystá zpátky na pódium s novou kapelou
Václav Neckář slaví 83 let. Po ztrátě jediného syna se chystá zpátky na pódium s novou kapelou

Václav Neckář slaví třiaosmdesáté narozeniny a po nedávném úmrtí syna chystá návrat před publikum. V...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.