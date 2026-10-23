Dolly Buster slaví 57. narozeniny. Po loňské smrti manžela se v létě ukazovala po boku bohatého prince

Dolly Buster v roce 2023, FOTO: Superbass, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Dolly Buster v roce 2023, FOTO: Superbass, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Dolly Buster v roce 2023, FOTO: Superbass, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Dolly Buster v roce 2023, FOTO: Superbass, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Dolly Buster v roce 2023, FOTO: Superbass, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Dolly Buster v roce 2023, FOTO: Superbass, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Dolly Buster v roce 2023, FOTO: Superbass, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Dolly Buster v roce 2023, FOTO: Superbass, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Dolly Buster v roce 2023, FOTO: Superbass, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Žižkovská rodačka Dolly Buster, vlastním jménem Nora Dvořáková, má 57. narozeniny. Bývalá hvězda filmů pro dospělé letos v létě zkolabovala při natáčení reality show a skončila na jednotce intenzivní péče. V současnosti provozuje italské restaurace a prodává své obrazy. Úspěch v branži pro dospělé a vlastní značka
se narodila 23. října 1969 v Praze. Podle některých zdrojů zní její původní jméno Kateřina, podle jiných Nora Bochníčková nebo Dvořáková. V osmdesátých letech její rodiče emigrovali do západního Německa. Tam nejprve pracovala jako tlumočnice pro Federální pohraniční stráž na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Následně pod pseudonymem Dolly Buster vstoupila do průmyslu pro dospělé. Dolly Buster
Natočila více než stovku filmů a za své herecké výkony obdržela na berlínském veletrhu oboru cenu Venus Award. Postupně si vybudovala vlastní obchodní značku a začala vydělávat miliony. Vždy přitom tvrdila, že její plné rty a velká ňadra jsou výhradně dílem přírody. Její pseudonym nese i speciálně vyšlechtěný kultivar hortenzie velkolisté s velkým kulovitým květenstvím.
Otevřené manželství a smrt partnera
Kolem roku 1992 potkala vídeňského televizního technika a producenta Josefa Baumbergera, známého pod přezdívkou Dino. Ten od roku 1976 provozoval obchody pro dospělé ve městě Wesel a distribuoval i filmy s lechtivou tematikou. Podle jeho starších slov se do ní po prvních dvou společných filmech beznadějně zamiloval.
Svatbu měli v roce 1997. Dělil je věkový rozdíl šestadvaceti let a žili v otevřeném vztahu, ve kterém si vzájemně tolerovali další partnery. Děti nikdy neměli, pořídili si pouze psy. Loni v červnu Dino ve věku 81 let zemřel. Podle dostupných informací skonal doma na pohovce při sledování televizní soutěže Chcete být milionářem?. Po jeho smrti Dolly Buster médiím řekla, že se o ni vždy staral, zařizoval nákupy i úřední záležitosti, a ona by mu za to nejraději na kolenou poděkovala.
Kolaps na natáčení a letní setkání v Rakousku
Letos v létě přijala nabídku účinkovat v německé reality show Villa der Versuchung. Pořad se natáčel v Thajsku, kde čtrnáct osobností bojovalo o finanční odměnu v přepočtu šesti milionů korun. Během produkce však zkolabovala.
Podle informací německého tisku si stěžovala na nevolnost a pravděpodobně doplatila na tamní velká horka. Následně strávila několik dní na jednotce intenzivní péče. Deník Bild uvedl, že se po propuštění z nemocnice vrátila do vily.
V srpnu se objevila na večírku v rakouském Kitzbühelu. Tam ji fotografové zachytili ve společnosti devětapadesátiletého Marcuse Eberhardta, který zbohatl na provozu sítě nevěstinců. Ve svých devětatřiceti letech se nechal za peníze adoptovat zchudlým princem anhaltským, a tím získal jeho šlechtický titul. Dolly Buster po večírku pro média uvedla, že ji jeho vřelé přivítání překvapilo a vypadal, jako by se do ní právě zamiloval.
Podnikání a snaha o politickou kariéru
Po ukončení natáčení filmů pro dospělé hledala uplatnění v jiných oblastech. Maluje obrazy s abstraktními a popartovými motivy ženských siluet, které v současnosti úspěšně prodává. V devadesátých letech vydala hudební alba Make Love a Shake It Up. Napsala také kriminální román Hard Cut, jenž se odehrává v prostředí filmového průmyslu a v Německu měl čtenářský ohlas.
Zahrála si samu sebe v české komedii Kameňák 3 a objevila se v pořadech Čápi s mákem a Což takhle dát si VIP?. V roce 2004 neúspěšně kandidovala do Evropského parlamentu. Nyní vlastní italské restaurace Buster Pasta ve Frankfurtu a Düsseldorfu.
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