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Kdo nevyhrál, přispěl na tělocvičny. Proč v původní Sportce slovo jackpot vůbec neexistovalo

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Když dnes v televizi sledujeme tah Sportky, automaticky počítáme s tím, že se nevyhrané miliony z prvního pořadí přesunou do dalšího týdne. Po většinu své existence však nejslavnější tuzemská loterie žádný jackpot neznala. Stát výhry striktně zastropoval a dnešní systém nekonečného hromadění peněz odstartoval až porevoluční rok 1993 společně s nástupem počítačových terminálů.
Detail losovacího bubnu s očíslovanými míčky pro tah loterie

Detail losovacího bubnu s očíslovanými míčky pro tah loterie

Zdroj: elizaIO / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 13:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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