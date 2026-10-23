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Emilia Clarke má 40. Daenerys Targaryen v době největší slávy dvakrát bojovala o život a na obrazovce to nikdo nepoznal

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Když se z ní stávala jedna z nejslavnějších televizních postav planety, Emilia Clarke řešila něco mnohem základnějšího než kariéru: jestli její mozek znovu nezačne krvácet. Ve čtyřiadvaceti prodělala první život ohrožující krvácení, o dva roky později další operaci. Ve čtyřiceti je její příběh hlavně připomínkou, jak málo může být zvenčí vidět.
Emilia Clarke má 40. Daenerys Targaryen v době největší slávy dvakrát bojovala o život a na obrazovce to nikdo nepoznal

Emilia Clarke má 40. Daenerys Targaryen v době největší slávy dvakrát bojovala o život a na obrazovce to nikdo nepoznal

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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