Změna času je za dveřmi. EU má velké plány ji zrušit úplně

Kdy se mění čas a co to znamená
Hodiny se letos na podzim posunou o hodinu zpět v neděli 25. října 2026. Ve 3:00 ráno se vrátíme na 2:00, takže se vyspíme o hodinu déle. Zimní čas pak platí do poslední březnové neděle, kdy se opět přejde na letní čas.
Zrušení střídání přitom Evropský parlament odhlasoval už v únoru 2018. Pro hlasovalo 384 europoslanců, 153 bylo proti a 12 se zdrželo. Poslední změna času se původně plánovala na rok 2021, jenže jej zbrzdila covidová pandemie.
Od té doby se členské státy nedokázaly shodnout na společném postupu. Hlavním kamenem úrazu je spor o to, zda natrvalo ponechat standardní zimní čas, nebo letní. Plán proto zůstává bez termínu.
Česká vláda letos v září schválila střídání času na dalších 5 let, tedy do roku 2031. Ani tehdy ale nemusí být konec jistý, protože definitivní rozhodnutí na evropské úrovni dosud nepadlo.
Proč se čas vůbec posouvá a co na něm lidem vadí
Původním důvodem byla úspora elektřiny. Hodinu denního světla navíc využívaly státy za první světové války, kdy byla energie drahá a nedostatková. Jako první zavedlo letní čas v roce 1916 Německo, vzápětí se přidalo Rakousko-Uhersko. Po válce se od něj upustilo a za druhé světové války se vrátil.
Dnes podle podkladů převažují nevýhody. Změna narušuje biologické rytmy, zhoršuje spánek a přináší únavu. Studie potvrdily, že po jarním posunu času mírně přibývá srdečních infarktů a cévních mozkových příhod.
U citlivých lidí se může zvýšit úzkost nebo oslabit imunita. Horší pozornost a nižší produktivita se promítají do školních a pracovních výsledků i do vyššího počtu dopravních nehod. Komplikace vznikají také v logistice, zejména u nočních vlakových a leteckých spojů.
Jediným jasným plusem zůstává delší světlo během letních večerů. Lidé díky němu po práci stihnou více sportu, turistiky či setkání s přáteli.
Jak se na posun připravit
Střídání času nás podle všeho čeká i v příštích letech. Pomůže dbát na spánkovou hygienu, nezkracovat dobu na odpočinek a zbytečně se nepřetěžovat. Hodiny je dobré přetočit už v sobotu večer, chytré telefony a počítače si čas upraví samy.
Zdroje článku: kurzy.cz, mpsv.gov.cz, euronews.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá