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Tuňáková pomazánka s vejci, tvarohem a cibulkou: Zjistěte, proč si ji všichni chválí

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Tuňáková pomazánka patří mezi ty recepty, které se dědí z generace na generaci a není divu. Stačí pár surovin, dvacet minut času a výsledek je pokaždé spolehlivý. Tato verze s natvrdo uvařenými vejci, tvarohem a osmaženou cibulkou je o něco sytější než klasika z konzervy a žervé, a přitom stále překvapivě lehká. Skvěle funguje jako rychlá večeře i jako pohoštění na snídani pro návštěvu.
Tuňáková pomazánka

Tuňáková pomazánka

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Tuňáková pomazánka, která zachrání každou svačinu i večeři
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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