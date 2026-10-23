Tuňáková pomazánka s vejci, tvarohem a cibulkou: Zjistěte, proč si ji všichni chválí

patří mezi ty recepty, které se dědí Tuňáková pomazánka z generace na generaci a není divu. Stačí pár surovin, dvacet minut času a výsledek je pokaždé spolehlivý. Tato verze s natvrdo uvařenými vejci, tvarohem a osmaženou cibulkou je o něco sytější než klasika z konzervy a žervé, a přitom stále překvapivě lehká. Skvěle funguje jako i jako pohoštění na snídani pro návštěvu. rychlá večeře Tuňák v konzervě: Proč dává v kuchyni smysl
Tuňák v konzervě mívá pověst spíš nouzové zásoby ze spíže. Přitom je to surovina, se kterou se pracuje rychle a bez velké přípravy: otevřít, slít, promíchat.
Tuňák obsahuje omega-3 mastné kyseliny, spojované se správnou funkcí srdce a mozku, a dodá také vitamíny skupiny B, selen a jód. Běžná konzerva o hmotnosti 185 g navíc pokryje podstatnou část denní potřeby bílkovin u dospělého člověka.
Při výběru záleží hlavně na tom, jak
výraznou a sytou chcete. pomazánku Tuňák ve vlastní šťávě je chuťově střídmější, varianta v olivovém oleji bývá plnější. V obou případech se vyplatí tekutinu dobře slít, jinak směs zbytečně zřídne. Není ale nutné ji hned vylít. Když bude pomazánka na konci moc hutná, jedna lžička šťávy z konzervy ji dokáže rychle vrátit do lepší konzistence. Recept na tuňákovou pomazánku s vejci
Ingredience pro přípravu Tuňák v konzervě, ve vlastní šťávě nebo v oleji- 2 velké konzervy Vejce uvařená natvrdo- 4 ks Polotučný tvaroh- 1 balení (cca 250 g) Plnotučná hořčice- 1 lžíce Majonéza- 2 lžíce (volitelně) Středně velká cibule- 1 ks Olej na osmažení- cca 2 lžíce Sůl- ½ lžičky Pepř- 1 špetka Nasekaná petrželka- 2 lžíce (volitelně) Foto: Cooky.cz, Tuňáková pomazánka, která zachrání každou svačinu i večeři Postup přípravy tuňákové pomazánky s osmaženou cibulkou
1. Vejce vložte do vroucí vody a vařte
přesně 10 minut. Pak je hned přendejte do studené vody, půjdou lépe oloupat.
2. Mezitím oloupejte cibuli a nakrájejte ji najemno.
3. Na pánvi rozehřejte olej a cibuli nechte osmažit
do zlatova. Na středním plameni počítejte asi 5-7 minut. Tady se nevyplatí spěchat, protože zlatavá cibulka udělá v pomazánce hodně chuti.
4. Hotovou cibulku nechte pár minut vychladnout. Kdyby šla do mísy horká, tvaroh by zbytečně povolil.
5. Do větší mísy dejte
tuňáka bez šťávy nebo oleje, tvaroh, hořčici, majonézu, pokud ji používáte, sůl, pepř a petrželku.
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6. Vejce oloupejte, krátce opláchněte a
nahrubo nastrouhejte přímo do mísy.
7. Přidejte vychladlou osmaženou cibulku.
8. Všechno promíchejte. Tuňák by se měl rozdělit na menší kousky a spojit s tvarohem i vejci.
9. Ochutnejte, případně ještě dosolte. Pokud chcete pomazánku svěžejší, přidejte trochu citronové šťávy.
10. Když je směs příliš tuhá, vmíchejte lžičku šťávy z konzervy a znovu krátce promíchejte.
11. Podávejte s čerstvým pečivem. Dobře funguje celozrnný nebo slunečnicový chléb, navrch se hodí pažitka nebo řeřicha.
Foto: Cooky.cz, Tuňáková pomazánka, která zachrání každou svačinu i večeři Pár tipů, které se osvědčily
Je to přesně ten druh pomazánky, který zachrání večeři ve chvíli, kdy se nikomu nechce vařit nic většího. Vejce je lepší nastrouhat nahrubo než rozmačkat vidličkou. Detail, ale znát je. Pomazánka pak nemá jednolitou kašovitou strukturu a na chlebu působí o něco líp.
Když ji chcete trochu obměnit, možností je hned několik: Místo obyčejné cibule sáhněte po jarní cibulce nebo červené cibuli. Dejte ji syrovou, bez smažení, výsledná chuť bude ostřejší. Plnotučnou hořčici lze vyměnit za dijonskou, která přidá jemnější, lehce pikantní tón. Tvaroh nahraďte žervé nebo Lučinou, pokud chcete krémovější výsledek. Pomazánka bude měkčí a vláčnější. Do hotové směsi můžete vmíchat nastrouhané ředkvičky. Přidají křupavost a svěžest, hlavně v létě se to k tuňákovi překvapivě hodí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline