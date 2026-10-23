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Ruským botům snadno naletí i křesťané. Proč bychom se měli zajímat o hybridní válku?

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Dennívýzva
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Nedávný ukrajinský zásah datových center ruského technologického gigantu Yandex vyvolal vlnu diskusí o tom, jak moc vlastně ruští boti ovlivňují náš online prostor. I když se nakonec nepotvrdilo, že by…
Ruským botům snadno naletí i křesťané. Proč bychom se měli zajímat o hybridní válku?

Ruským botům snadno naletí i křesťané. Proč bychom se měli zajímat o hybridní válku?

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 23.10.2026 12:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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