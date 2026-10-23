Slané kynuté tyčinky jsou výborné místo kupovaných brambůrků k posezení s přáteli i k večerní sklence dobrého vína

Když už bylo doma sladkého pečení až dost a na další den jsme měli domluvené grilování s přáteli na zahradě, došlo mi, že by se hodilo něco slaného. Něco, co člověk vezme do ruky a nemusí k tomu hledat talířek. Tyhle kynuté tyčinky dělám z poctivého těsta s mléčným kváskem, trochou másla i sádla. Díky tomu zůstanou uvnitř vláčné, zatímco okraje se upečou pěkně do křupava. Většinou je sypu hrubou solí, kmínem a mákem, ale jeden roh plechu skoro pokaždé nechávám sýrový.
Z jednoho těsta se tak udělá víc chutí a u stolu pak nebývá moc co řešit. Děti berou hlavně sýr a sůl, manžel sahá po kmínu a já si bokem dávám pár makových, občas ještě s trochou pepře. Jen těsto neválejte zbytečně tence. Nejvíc se mi osvědčil plát silný kolem 1/2 cm. Tyčinky se pak nevysuší a po upečení nejsou tvrdé jako suché proutky. Slané tyčinky mají blíž k preclíkům i grissini, než se zdá
Domácí slané tyčinky patří k receptům, které se v
drží už roky. Někdy připomenou slavnostní českých kuchyních preclíky, jindy tenké italské grissini. U grissini se běžně peče při 200 °C, aby povrch rychle chytil barvu a zůstal křupavý. U těchto tyčinek je postup podobný, jen těsto bývá díky tuku a vejci o něco sytější. Recept na kynuté slané tyčinky
Doba kynutí: 45 až 60 minut Příprava a tvarování: 25 minut Doba pečení: 12 až 18 minut Počet porcí: 2 velké plechy Ingredience pro přípravu
Těsto: 1 kg polohrubé mouky 200 g tuku, ideálně napůl máslo a sádlo 1 ks vejce 1 ks žloutek 500 ml mléka 40 g čerstvého droždí 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 3/4 lžičky mletého pepře
Potření a posypání: 1 ks vejce na potření 2 lžíce hrubé soli 2 lžíce kmínu 2 lžíce máku 1 až 2 lžíce grilovacího koření 80 g strouhaného sýra, pokud chcete část tyčinek udělat sýrovou Postup přípravy domácích slaných tyčinek z kynutého těsta
1. Nejdřív si připravte
kvásek. Z vlažného mléka odeberte asi polovinu hrnku, rozmíchejte v něm cukr a rozdrobte droždí. Nechte stát přibližně 10 minut. Jakmile se nahoře vytvoří pěna a kvásek se zvedne, je připravený.
2. Do větší mísy prosejte
polohrubou mouku. Přisypte sůl a pepř, přidejte celé vejce, žloutek, rozpuštěné, už jen vlažné máslo se sádlem a nakonec i připravený kvásek.
3. Po částech přilévejte zbytek
vlažného mléka a vypracujte hladké těsto. Nemá být tvrdé, ale nemělo by se ani lepit na ruce. Když omylem přilijete mléka víc a těsto povolí, dosypte trochu mouky. Pokud je naopak příliš pevné, pomůže lžíce mléka.
4. Mísu zakryjte čistou utěrkou a těsto nechte kynout na teplejším místě zhruba
45 až 60 minut. Objem má být viditelně větší. Tady nemá moc smysl stát s minutkou v ruce, někdy si těsto prostě vezme pár minut navíc.
5. Vykynuté
těsto přesuňte na lehce pomoučněný vál a rozválejte ho na plát silný přibližně 1/2 cm. Troubu mezitím předehřejte na 200 °C a plechy vyložte pečicím papírem.
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6. Plát potřete rozšlehaným
vejcem. Tyčinky díky tomu po upečení lépe zezlátnou a posyp se na nich bude držet o něco spolehlivěji. U slaného pečiva je to drobnost, ale poznat je. Povrch posypte podle chuti
7. Já si těsto většinou jen tak od oka rozdělím na pruhy:
hrubá sůl, kmín, mák, trochu grilovacího koření a jeden díl se strouhaným sýrem. Sýrové kousky mizí z plechu podezřele rychle, aspoň u nás doma.
8.
Radýlkem nebo ostrým nožem nakrájejte těsto na proužky. Šířka záleží na zvyku, mně se nejlépe pracuje s proužky širokými asi 1,5 až 2 cm. Kdo chce, může je zlehka zatočit. Na míse pak vypadají trochu slavnostněji. Foto: Cooky. Cz. Tyčinky lze před pečením zatočit, na míse pak vypadají slavnostněji.
9. Proužky přeneste na připravený plech a nechte mezi nimi menší rozestupy. Pečte v troubě předehřáté na
200 °C asi 12 až 18 minut. Hlídejte hlavně okraje a spodek. Hotové tyčinky mají být zlaté a na dotek pevné.
10. Po upečení je přesuňte na chvíli na mřížku, aby zespodu nezvlhly. Podávat se dají vlažné i studené, třeba k polévce, pomazánce nebo jen tak večer na stůl. V uzavřené dóze vydrží dobré
2 až 3 dny, i když křupavost z prvního dne už nebude úplně stejná. Foto: Cooky.cz, Hotové tyčinky skladujte v uzavřené dóze. Redakční tip a ještě pár věcí z praxe Pokud chcete tyčinky křupavější, nechte je v troubě asi o minutu déle. Jen hlídejte sýr, tmavne rychleji než sůl, kmín nebo mák. Na slavnostnější stůl vypadají dobře tyčinky lehce stočené do vrtulky, případně nakrájené a vytvarované jako menší preclíky. Když zůstane kousek těsta, udělejte z něj malé sýrové šneky. Většinou zmizí ještě dřív než samotné tyčinky. Při pečení větší dávky se vyplatí rozdělit plech podle posypu. Sýrové tyčinky dejte spíš doprostřed, kde se tolik nepřipalují. Solené nebo kmínové snesou i okraje. Je to detail, ale při dvou pleších za sebou už je rozdíl vidět.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková